La perte de poids stupéfiante de Mike Pompeo suscite la frénésie aux États-Unis – « Méconnaissable » | Monde | Des nouvelles

M. Pomepo, 58 ans, a dit à sa femme Susan qu’il devait changer.

Il a déclaré au New York Post : « J’ai commencé à faire de l’exercice, pas tous les jours, mais presque tous les jours, et à bien manger et le poids a juste commencé à diminuer.

Pompeo a déclaré qu’il avait également investi dans une salle de sport à domicile dans son sous-sol avec des haltères et une machine elliptique.

Il a ajouté : « J’ai essayé d’y aller cinq, six fois par semaine et d’y rester environ une demi-heure. Et cela n’avait rien de scientifique.

« Il n’y avait pas d’entraîneur, il n’y avait pas de diététicien. C’était juste moi.

Le diplômé de West Point a commencé à prendre du poids après avoir été élu au Congrès en tant que représentant du Kansas en 2010.

Cependant, M. Pompeo admet que le maintien d’un poids santé a été pour lui une « lutte à vie ».

La discipline a également été importante et cela a impliqué de changer son alimentation, d’abandonner les cheeseburgers et les friandises sucrées pour des choix alimentaires plus équilibrés.

LIRE LA SUITE : L’économie allemande en chute libre : l’inflation atteint son plus haut niveau depuis 18 ans

Il a déclaré: « J’ai pris près de cent livres au cours de 10, 11 ans – des années qui ont coïncidé avec ma blessure au pied – alors je me suis dit que c’était la raison pour laquelle j’avais pris autant de poids. »

Depuis qu’il a quitté l’administration Trump, M. Pompeo a contribué à Fox News, a travaillé comme conseiller juridique principal pour les affaires mondiales au Centre américain pour le droit et la justice et préside le Calvary PAC, une organisation dédiée à l’élection de candidats conservateurs à la Chambre et au Sénat des États-Unis.

Riant en parlant d’une candidature présidentielle de 2024, il veut passer du temps avec sa femme et sa famille « énormement favorables » ainsi qu’être là pour, espérons-le, profiter d’être un grand-père.