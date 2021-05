La perte d’habitat nuit à l’approvisionnement en poison de ces grenouilles

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Pour de nombreuses créatures, des punaises aux crapauds, la meilleure façon de rester en vie est de se fondre. Ensuite, il y a les grenouilles venimeuses, qui utilisent précisément la stratégie opposée. Peints de rouges, d’or et de bleus vifs, ces amphibiens de la taille d’un cracker surgissent contre le sol terne de la forêt.

Leur stratégie fonctionne parce que – comme vous pouvez le deviner – les grenouilles venimeuses sont toxiques. Si un serpent, un oiseau ou un autre prédateur avale une de ces grenouilles, ils la recracheront et, si tout se passe comme prévu, n’essaieront plus jamais d’en manger une. La couleur vive des grenouilles est un signe d’avertissement qui dit: Rappelez-vous: vous avez déjà essayé cela, et cela ne s’est pas très bien passé.

Mais à mesure que les chercheurs apprennent, il peut y avoir un problème avec cette approche.

Les amphibiens sont parmi les animaux les plus vulnérables, en partie parce qu’ils font face à un grand nombre de menaces, du champignon chytride mortel au braconnage. Mais aucune n’est plus puissante que la perte d’habitat. La déforestation ravage les tropiques – en hausse de 12% en 2020 par rapport à 2019 – réduire les endroits où vivent les grenouilles venimeuses. Et maintenant, certains chercheurs soupçonnent que cela pourrait réellement affecter, et peut-être même atténuer, le poison qui maintient ces amphibiens en vie.

Tout cela a à voir avec la façon remarquable dont ces grenouilles deviennent toxiques en premier lieu.

Les grenouilles venimeuses ne produisent pas de poison – elles le prennent des fourmis et des acariens

Si vous deviez acheter une grenouille venimeuse pour animaux de compagnie (ce que, pour mémoire, je ne recommande pas), il y a de fortes chances que ce ne soit pas vraiment toxique. En effet, contrairement aux serpents et araignées venimeuses, ces amphibiens – trouvés dans les forêts d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et à Madagascar – ne fabriquent pas eux-mêmes de toxines. Au lieu de cela, les chercheurs pensent qu’ils les tirent de leur régime naturel de fourmis et d’acariens.

Certaines fourmis et acariens contiennent des composés organiques appelés alcaloïdes, dont certains sont toxiques. Lorsque les grenouilles les mangent, elles sont capables d’absorber les alcaloïdes toxiques et de les concentrer dans les glandes sous leur peau. «Ils comptent sur un habitat vraiment sain rempli de fourmis et d’acariens pour pouvoir acquérir leurs toxines», a déclaré Lauren O’Connell, professeur adjoint à l’Université de Stanford dont le laboratoire étudie actuellement les amphibiens. (On ne sait pas d’où proviennent les alcaloïdes.)

Une grenouille venimeuse dorée Peter Gercke / alliance de photos via .

Certaines des toxines de grenouilles empoisonnées, y compris l’épibatidine et la batrachotoxine, sont mortelles – un fait qui n’a pas été oublié pour certains groupes autochtones d’Amérique du Sud. Le peuple Emberá de l’ouest de la Colombie a fait basculer des fléchettes de sarbacane avec la batrachotoxine trouvée dans au moins trois espèces de grenouilles venimeuses, y compris la grenouille venimeuse dorée – peut-être l’animal le plus toxique vivant. (Les grenouilles empoisonnées sont un sous-ensemble des grenouilles empoisonnées.)

D’autres toxines ne sont pas mortelles mais ont un goût nauséabond pour les prédateurs. Lorsqu’un serpent ou un oiseau jette une grenouille en arrière, le prédateur la vomira probablement, a déclaré Juan Santos, herpétologue et professeur adjoint à l’Université St. Johns. Même si la grenouille meurt dans le processus, a-t-il déclaré, l’incident peut profiter à d’autres membres de son espèce, car le prédateur apprendra à éviter les animaux d’apparence similaire lors de la chasse pour son prochain repas.

Mais ces défenses chimiques dépendent du menu local d’une grenouille – et les grenouilles empoisonnées peuvent perdre leur poison si elles ne peuvent pas faire le plein de fourmis et d’acariens qui manient des alcaloïdes.

Comment la déforestation façonne la meilleure défense d’une grenouille venimeuse

Alors que les fourmis semblent être partout et ne sont gênées par rien, elles sont très sensibles aux changements de leur environnement. À tel point que, comme le canari proverbial dans la mine de charbon, ils aident souvent les scientifiques à mesurer la qualité des habitats. Les changements apportés aux terres ont tendance à modifier la composition des populations de fourmis, et la déforestation peut réduire le nombre total d’espèces de fourmis dans une zone donnée.

Il y a des preuves récentes que la déforestation – qui est courante dans les pays tropicaux où résident ces amphibiens – pourrait modifier les populations de fourmis dont dépendent les grenouilles empoisonnées, et donc les quantités et les types de toxines qu’elles transportent.

Dans une étude publiée en avril dernier, les chercheurs ont analysé les grenouilles empoisonnées Diablito – «petits démons» aux motifs de lave – dans une forêt et un pâturage de bétail déboisé à proximité dans le nord-ouest de l’Équateur. Ils ont constaté que les deux habitats abritaient des communautés distinctes de fourmis. Et dans l’ensemble, les grenouilles de la forêt mangeaient plus de fourmis.

Une grenouille empoisonnée DiablitoEva Fischer

Ces différences semblaient affecter la quantité de toxines trouvées dans les grenouilles: les grenouilles empoisonnées dans le pâturage avaient une charge de toxines significativement plus faible, a révélé l’analyse.

Selon Nora Moskowitz, doctorante à Stanford et auteur principal de l’étude, c’est probablement parce que le pâturage contenait moins de fourmis contenant des toxines sur lesquelles les grenouilles comptent pour accumuler leur poison. (Moskowitz a décrit l’utilisation de gobelets en plastique pour attraper les grenouilles, ce qui apporte ses propres défis. «J’ai déjà pleuré d’avoir raté une grenouille», a-t-elle dit.)

Les grenouilles dans les pâturages ont également passé moins de temps à se nourrir, probablement parce que l’habitat est plus chaud et plus sec, ce qui signifie qu’elles mangent moins dans l’ensemble, a-t-elle déclaré. «Les grenouilles forestières ont mangé un pourcentage beaucoup plus élevé de fourmis, et pour autant que nous le sachions, c’est de là que viennent la majorité de leurs alcaloïdes», a-t-elle déclaré.

Cela signifie-t-il que la déforestation rend les grenouilles venimeuses moins toxiques? Pas nécessairement.

Les couleurs vives sont permanentes. Le poison ne l’est pas.

L’étude a montré que les grenouilles des terres déboisées avaient une charge de toxines plus faible, mais cela ne signifie pas qu’elles étaient moins toxiques. Les chercheurs n’ont pas mesuré la puissance des toxines pour les prédateurs, et les chercheurs ne comprennent toujours pas l’impact de tous les différents types d’alcaloïdes, a déclaré Rebecca Tarvin, professeure adjointe de biologie à l’Université de Californie à Berkeley qui ne l’était pas. impliqué dans l’étude. «Il est clair que l’utilisation des terres modifie les profils chimiques», a déclaré Tarvin. «Nous ne comprenons tout simplement pas ce que cela signifie.»

Les grenouilles empoisonnées Diablito ont été collectées dans une forêt et un pâturage de bétail à Santo Domingo de los Tsáchilas, une province du nord-ouest de l’Équateur.

Santos a également souligné que la recherche ne capture qu’un seul point dans le temps et n’évalue qu’une seule espèce. Cela rend difficile de tirer des conclusions définitives sur l’impact de la déforestation sur les grenouilles venimeuses.

Mais si les grenouilles venimeuses deviennent moins toxiques, ce serait un problème sérieux. Ces grenouilles ont développé des couleurs vives spécifiquement pour que les prédateurs puissent les reconnaître. «Ils ont acheté leur coloration génétiquement», a déclaré O’Connell. Donc, s’ils perdent leur puissance, a-t-elle ajouté, “il y aura un moment où les prédateurs pourront voir qu’ils ne sont pas aussi toxiques et ne les éviteront plus.”

Le sort des grenouilles venimeuses

Alors que les grenouilles venimeuses semblent délicates et sont très visibles, elles peuvent en fait être un peu plus résistantes que d’autres types de grenouilles. En général, ils ne semblent pas tout à fait sensibles au champignon chytride, qui a dévasté les populations de grenouilles au cours des trois dernières décennies (bien que les chercheurs en sachent encore peu sur la façon dont le champignon affecte les grenouilles).

Le braconnage des grenouilles venimeuses est toujours un problème, mais certaines organisations les élèvent maintenant en captivité pour créer des marchés légaux. WIKIRI, une société basée en Équateur, vend des amphibiens tels que la grenouille empoisonnée Diablito comme animaux de compagnie, en partie dans le but de saper le commerce illicite, et consacre une partie de ses bénéfices à la restauration de l’habitat.

La société WIKIRI en Équateur élève des grenouilles venimeuses et d’autres amphibiens en captivité pour les vendre légalement dans le commerce des animaux de compagnie.

Mais l’avenir de ces grenouilles reste très incertain. La déforestation sous les tropiques a été particulièrement grave dans plusieurs régions abritant des grenouilles venimeuses, notamment le Brésil, la Bolivie et le Pérou. Et il y a l’autre grande menace qui ne fait que s’aggraver: le changement climatique. «Nous sommes vraiment inquiets des impacts du climat sur ces amphibiens», a déclaré Santos.

Les scientifiques craignent que la déforestation incontrôlée et le réchauffement climatique puissent assécher de grandes parties de la forêt amazonienne au cours des prochaines décennies, les transformant en savanes, a déclaré Santos. Ce type de changement radical pourrait avoir un impact sur des écosystèmes entiers et accélérer le rythme des extinctions.

«Ma préoccupation est que dans 50 ans, ces [frogs] sera juste une note de bas de page ou une page dans un livre sur des choses qui nous entouraient », a-t-il déclaré. «C’est toujours dans mon esprit. La course à l’extinction a commencé il y a longtemps. Nous assistons maintenant à des extinctions en temps réel. »