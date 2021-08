La deuxième saison de The L Word: Generation Q de Showtime a débuté le dimanche 8 août et la nouvelle saison a trouvé un moyen de rendre la série encore pire que la saison dernière. Il a présenté une fiancée lesbienne jouée par Rosie O’Donnell qui déplore le fait que les femmes perdent parfois les élections.

Dans l’épisode “Late to the Party”, l’ex-femme du personnage principal Bette Porter (Jennifer Beals) arrive avec sa nouvelle future mariée, Carrie, interprétée par O’Donnell. La saison dernière, Porter a perdu sa campagne à la mairie au profit d’un homme. Carrie déplore le fait que les femmes ne perdent jamais les élections.

Carrie : Je veux dire, ça a dû être horrible pour toi, perdre comme ça. Je veux dire, ce que ça a dû être pour toi, -Je ne peux même pas imaginer. Droite? Quel miel? Non, j’ai juste… Depuis qu’Hillary a perdu, tu sais, c’est tout ce à quoi je pense. Ces femmes qui ont perdu les élections. Ce n’est pas vrai.

Donc, les femmes ne sont jamais censées perdre les élections ? Seul un personnage joué par un fou comme Rosie O’Donnell pouvait prononcer ces mots avec un visage impassible. Je suis sûr, cependant, que O ‘Donnell et les scénaristes de la série n’incluent pas les femmes conservatrices dans cette déclaration.

Vous seriez pardonné si vous avez oublié que Rosie O’Donnell ou la chaîne câblée Showtime existent toujours. O’Donnell et Showtime sont des “has-been” depuis quelques années maintenant. Hillary Clinton aussi. Il est remarquable que sa perte soit TOUJOURS dans l’esprit d’Hollywood cinq ans plus tard.

Regarder The L Word: Generation Q ressemble à des écrivains LGBTQIA plus âgés à bout de souffle alors que les drag queens et les transsexuelles qui s’occupent des enfants prennent le contrôle des sports féminins (et crient après les commerçants) attirent toute l’attention de la culture pop.

La saison dernière, L Word: Generation Q incluait des règles sexuelles et des throuples pour essayer de repousser les limites. Cette saison, ils ont presque inclus un couple de lesbiennes ayant des relations sexuelles dans leur voiture devant une école primaire, mais les scénaristes se sont retirés d’une possibilité aussi tordue. Le couple discute d’avoir des relations sexuelles en public sur la banquette arrière après avoir déposé leurs enfants, mais ne va jamais jusqu’au bout de l’idée.

L’épisode incluait le langage BLM nécessaire pour faire bonne mesure. Après qu’une lesbienne blanche ait planifié un rendez-vous avec la femme d’une lesbienne noire, la lesbienne blanche est expulsée du jeu de poker de la lesbienne noire pour avoir « colonisé » son espace. Cependant, la lesbienne noire conserve la contribution initiale de 10 000 $ de la lesbienne blanche au jeu en tant que «réparations».

Regarder des lesbiennes vieillissantes essayer de naviguer dans le nouveau paysage éveillé qui les a traversées est une façon particulièrement douloureuse de perdre une heure de votre vie. Chez Newsbusters, nous faisons le sacrifice pour vous.