La perte du cinéma était le gain de la musique

Mentionnez le chanteur de jazz à Neil Diamant et cela est susceptible de déclencher des réactions mitigées. Son rôle dans le film de Richard Fleischer en 1980 lui a valu un Razzie des Golden Raspberry Awards (une cérémonie légère qui « récompense » les moments les plus discutables d’Hollywood), mais sa bande originale était un triomphe sans réserve. À ce jour, il s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires et est salué comme un classique.

Écoutez The Jazz Singer sur Apple Music et Spotify.

Ce n’est pas étonnant que Diamond ait dit plus tard : « J’ai décidé pendant que je faisais The Jazz Singer que je préférais être un très bon chanteur plutôt qu’un acteur médiocre ; que je me concentrerais sur ma musique, mes disques et mes spectacles.

Dans le film, un remake du classique d’Al Jolson de 1927, Diamond, né à New York, met en vedette Laurence Olivier dans le rôle de Yussel Rabinovitch, un jeune chantre juif se produisant à la synagogue de son père autoritaire. Diamond, qui était sur le point d’avoir 40 ans lorsque le film a été tourné, a fait preuve d’un courage considérable en relevant le défi d’agir, surtout si l’on considère qu’il s’est produit après un long passage en fauteuil roulant alors qu’il était en convalescence après s’être fait enlever une tumeur. de sa colonne vertébrale. Mais malgré le mauvais accueil réservé au film, l’album, sorti le 10 novembre 1980, a été un succès instantané, avec des classements dans les charts pour des chansons aussi puissantes émotionnellement que « Love On The Rocks », « Hello Again » et l’effrontément patriotique « America . »

Diamond avait de solides références en tant qu’auteur-compositeur avant de devenir artiste solo. Jeune décrocheur de l’université, il gagne sa vie en tant qu’écrivain sur la Tin Pan Alley de New York, période pendant laquelle il apprend à jouer de la guitare en écoutant le groupe folk The Weavers.

L’un des premiers albums qu’il a acheté dans sa jeunesse était celui des Everly Brothers, et il aimait particulièrement une « belle chanson très mélodique » intitulée « Let It Be Me », écrite à l’origine en français par Gilbert Bécaud, un homme dont les compositions avaient été couvert par Frank Sinatra et Judy Guirlande. Avant The Jazz Singer, Diamond a recherché Bécaud et ils ont écrit des chansons ensemble, dont cinq pour la bande originale : « Love On The Rocks », « Summerlove », « On The Robert E Lee », « Hey Louise » et « Songs Of Life. »

Le plus réussi était « Love On The Rocks », une chanson d’amour qui pleurait et qui devint l’un des standards de Diamond, et qui fut plus tard un succès pour Gladys Knight. Ailleurs, « America », sur les espoirs et les craintes des immigrés, a habilement joué la carte patriotique avec des paroles sur « le drapeau déployé » et un refrain entraînant. C’est aussi devenu un hymne durable pour Diamond.

L’album contient également un hymne traditionnel juif (« Adon Olom »), utilisé comme interlude de 30 secondes parmi les 13 chansons entraînantes. La plupart des morceaux durent moins de trois minutes – et tous ont un punch émotionnel, canalisé par sa voix de basse sucrée. Parmi eux, « You Baby » est plein d’entrain et plein d’esprit, et le jazzy « On The Robert E Lee » est décalé, tandis que « Summerlove » est une chanson pop simplement bien construite. Tout cela a permis à l’album d’être cinq fois disque de platine.

De plus, le travail de guitare sur The Jazz Singer est exemplaire, mettant en vedette Richard Bennett, qui avait travaillé avec Mark Knopfler au cours des 23 dernières années. Dans les années 70, Bennett était un habitué du groupe de Diamond. Son jeu merveilleux est également un élément clé du succès des Bellamy Brothers en 1975, « Let Your Love Flow ».

Diamond aimait rassembler des musiciens du plus haut calibre. Son compagnon de longue date, Alan Lindgren, l’arrangeur de l’album qui jouait également du synthétiseur et du piano, avait déjà travaillé avec Frank Sinatra. Une autre chanson douce, intitulée « Acapulco », a été écrite avec le guitariste Doug Rhone.

À l’époque, Diamond est devenu l’un des premiers acteurs les mieux payés de tous les temps pour sa performance dans The Jazz Singer (récoltant 3,5 millions de dollars), mais a ensuite déclaré à Larry King Live sur CNN que ce n’était pas une expérience heureuse. « Je n’ai pas vraiment compris le processus. C’était un peu effrayant pour moi. Je ne l’avais jamais fait avant. Et je n’ai jamais vraiment pris goût au cinéma.

La perte du cinéma a été le gain de la musique… et The Jazz Singer reste un album phare.

Le chanteur de jazz peut être acheté ici.