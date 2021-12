La perte du procès Nintendo peut changer le fonctionnement des remboursements de Switch eShop

Image : Nintendo / Kotaku

La semaine dernière, à la suite d’un long processus d’appel, la Fédération des organisations de consommateurs allemandes (VZBV) a fait valoir avec succès que les politiques actuelles de retour des précommandes de l’eShop de Nintendo n’étaient pas suffisamment flexibles et que le fabricant de consoles pourrait maintenant devoir assouplir davantage sa précommande numérique très critiquée. que les règles de remboursement soient suffisamment conviviales pour les consommateurs pour passer le cap juridique dans l’UE.

Les politiques d’annulation des précommandes de l’eShop de Nintendo font l’objet d’un examen minutieux en Europe depuis des années. Cette dernière escarmouche a vu un juge allemand annuler une précédente victoire judiciaire de Nintendo en septembre dernier. Le groupe de défense des consommateurs VZBV a fait valoir que la politique actuelle, qui permet uniquement aux clients d’annuler les jeux précommandés jusqu’à sept jours avant le lancement, n’est pas juste, car les gens ne peuvent pas jouer au jeu pour le tester avant sa sortie. Le juge a accepté.

Dans un résumé de l’affaire publié le 3 décembre et traduit par Nintendo Life, le VZBV a expliqué que si Nintendo permet aux joueurs de télécharger des jeux complets après les avoir pré-commandés, ces jeux préchargés ne sont techniquement accessibles qu’à la date de sortie, ce qui ne répond pas aux exigences légales nécessaires pour être exempté de la politique de retour de 14 jours de l’UE. Cette loi stipule que les consommateurs ont 14 jours pour retourner ou demander un remboursement sur tous les produits achetés en ligne ou par téléphone, à quelques exceptions près. L’une de ces exceptions concerne les éléments numériques tels que les films et les jeux. Dans ce cas, une fois le contenu téléchargé, vous ne pouvez pas demander de remboursement ou de retour.

Cependant, le VZBV n’a pas convenu que les jeux préchargés de Nintendo se qualifiaient pour cette exception, car selon le groupe, « Jusqu’à la date de sortie, le jeu ne vaut rien pour les acheteurs et le contrat de Nintendo n’est en aucun cas rempli. » Maintenant, un juge a statué en faveur du groupe de consommateurs, et selon le résumé de l’affaire publié par le VZBV, il semble que Nintendo ait accepté la décision.

Ce dernier bras de fer a commencé en janvier 2020, après des années de pression des groupes de consommateurs allemands et norvégiens. Ils ont poursuivi Nintendo en justice en Allemagne et ont allégué que l’absence de toute sorte de politique de remboursement des précommandes était illégale. Nintendo a finalement gagné cette affaire, mais le VZBV a fait appel, ce qui a maintenant conduit à la nouvelle victoire du groupe contre Nintendo ce mois-ci.

Il était en fait totalement impossible d’annuler une précommande numérique sur l’eShop. La possibilité de rembourser une précommande n’est apparue qu’en septembre dernier, lorsque Nintendo a présenté sa politique actuelle d’annulation de précommande de 7 jours. De nombreux groupes de consommateurs dans l’UE sont restés insatisfaits et ont continué d’exercer des pressions juridiques contre l’entreprise.

À ce jour, aucun eShop d’une région ne permettra aux joueurs d’annuler les précommandes de jeux à moins de sept jours de leur sortie. Cependant, avec cette nouvelle ride dans la saga juridique en cours, il est possible que la société soit obligée d’offrir une politique de remboursement et de retour plus flexible et plus équitable à ses clients de l’UE dans un avenir proche. Et peut-être que de tels changements se répercuteront également sur d’autres régions.