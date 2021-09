La perte d’un homme : voyez quels altcoins ont « compensé » les pertes stupéfiantes de la BTC

Source de l’image : Dune Analytics

Hier, ce fut un bain de sang sur le marché des crypto-monnaies. Une chaîne d’événements dynamiques a finalement épuisé 410 milliards de dollars de valeur de marché et provoqué des liquidations de positions longues s’élevant à 3 milliards de dollars. Bitcoin (BTC / USD) a inversé les gains précédents, passant de 52 956 $ à 42 900 $ (-19 %). El Salvador, qui étant le premier pays au monde à adopter le BTC comme monnaie légale, ne s’en est pas soucié. Ils ont rapidement profité de la baisse des prix et ont acheté 150 BTC supplémentaires.

La crypto phare s’est consolidée dans la fourchette de 45 000 $ à 47 000 $ pour le moment, mais peu peuvent dire avec certitude ce qui se passera ensuite. Nous partageons une analyse de marché d’Alexandra Clark, agente de vente pour le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock.

La majeure partie du marché des crypto-monnaies a diminué avec Bitcoin

La plupart des crypto-monnaies ont diminué avec Bitcoin, montrant la dépendance du marché et la nature rudimentaire de la classe d’actifs en général. Cependant, les jetons comme Algorand (ALGO / USD), Near (NEAR / USD) et Solana (SOL / USD) n’ont pour la plupart pas été affectés, avec des rendements à deux chiffres. Algorand a augmenté de 15% au cours des dernières 24 heures. Par rapport aux jours précédents, les pièces stables ont vu beaucoup plus de volume. Sur un volume total de 282 milliards de dollars sur 24 heures, Tether (USDT / USD) représentait plus de la moitié.

Coinbase vs SEC : une bataille difficile

Dans une bataille de titans, Coinbase fait l’objet d’un examen réglementaire de la part du chien de garde sur Coinbase Lend, un produit que l’échange de crypto prévoit de lancer plus tard cette année. Le prêt porte intérêt sur les avoirs en USDC (USDC / USD) et la SEC prétend qu’il s’agit d’un titre. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, n’est pas d’accord, exprimant sa frustration face à la décision de la SEC de poursuivre sa société sans fournir aucune explication.

Après avoir atteint un pic fin août, les volumes quotidiens d’Opensea sont en baisse. Cela pourrait signifier une perte d’intérêt ou (la meilleure option) une stabilisation du marché NFT.

Le Panama sera-t-il le prochain pays à adopter le BTC comme monnaie légale ?

Le Panama présente un projet de loi pour utiliser le BTC et d’autres actifs numériques à des fins fiscales, civiles et commerciales. Le pays estime que les crypto-monnaies ont le potentiel d’améliorer la transparence du gouvernement, d’attirer des investissements et de créer des emplois.

