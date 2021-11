La perte impermanente, le tueur silencieux de Crypto, menace les principes fondamentaux de DeFi : Bancor

Zoug, Suisse, le 22 novembre 2021,

L’un des créateurs originaux de DeFi vise à résoudre l’un des problèmes les plus urgents de l’industrie.

Lorsque Bancor a lancé le tout premier pool de liquidités DeFi en 2017, les fondateurs du projet ont constaté un défaut tragique dans leur invention : lorsque le prix d’un jeton augmente, les investisseurs sont enclins à perdre de l’argent rapidement. Le problème, connu sous le nom de «perte impermanente», coûte aux utilisateurs des milliards de gains cryptographiques chaque année. Aujourd’hui, plus de 20 milliards de dollars mis en jeu dans des pools de liquidités sont touchés.

Bancor a publié une solution fin 2020 qui protège pleinement les utilisateurs contre les pertes impermanentes en s’assurant contre le risque au niveau du protocole. Aujourd’hui, un an plus tard et avec plus de 200 millions de dollars gagnés par les déposants de Bancor au cours des 10 derniers mois, le projet se prépare pour la sortie de sa troisième version de protocole. Comme son prédécesseur, Bancor V3 protégera pleinement les utilisateurs d’un risque qui menace de saper les principes fondamentaux de DeFi.

La perte impermanente (IL) est le risque que les fournisseurs de liquidités prennent en échange des commissions qu’ils perçoivent dans les pools de liquidités. Si IL dépasse les frais perçus par un utilisateur lors de son retrait, cela signifie que l’utilisateur a subi des retours négatifs par rapport à la simple détention de ses jetons en dehors du pool.

« En raison de la nature complexe des pertes impermanentes, seule une petite poignée d’utilisateurs les plus actifs et les plus sophistiqués sont en mesure de se couvrir de manière fiable contre le risque et de minimiser son impact sur leurs revenus DeFi », a déclaré Nate Hindman, responsable de la croissance chez Bancor.

« Si la mise dans des pools de liquidités n’est rentable que pour les utilisateurs les plus avancés, la liquidité est susceptible de se concentrer entre les mains de beaucoup moins d’acteurs, réduisant la résistance de DeFi à la censure et à la manipulation », a déclaré Hindman.

Une étude récente sur les pertes impermanentes menée par le cabinet de conseil en cryptographie Topaze Blue a révélé qu’environ 50 % des utilisateurs mettant leurs jetons dans Uniswap V3 subissent des rendements négatifs. Dans certains pools, le pourcentage d’utilisateurs qui ont perdu plus d’IL qu’ils n’ont gagné en frais de trading atteignait 70-75%.

La perte impermanente est connue comme un tueur silencieux dans l’industrie, car il est difficile pour les utilisateurs de la remarquer. La valeur des avoirs d’un utilisateur dans un pool de liquidités peut augmenter si le prix des jetons composites augmente, créant l’illusion de profits. Cependant, par rapport au simple achat et à la détention des actifs mis en jeu dans les montants apportés, l’utilisateur peut toujours subir des pertes.

Pour faire la lumière sur le problème, Bancor et le fournisseur d’analyses DeFi APY Vision se sont récemment associés pour lancer il.wtf. Le site permet aux utilisateurs de saisir l’adresse de leur portefeuille Ethereum et de voir combien d’IL cumulatif ils ont souffert au cours de leur vie et quels pools les ont le plus brûlés. Les utilisateurs qui partagent leur IL sur Twitter avec le hashtag #BancorBailouts se qualifient pour recevoir 1 000 $ d’allégement. Un article récent a révélé une perte de 400 585 $ due à la fourniture de liquidités à 27 pools.

L’incitation à exposer les utilisateurs aux risques de pertes éphémères et au risque que cela représente pour les marchés de liquidité décentralisés intervient alors que Bancor se prépare à publier sa prochaine V3. Les principaux contributeurs dévoileront les fonctionnalités clés lors d’une diffusion en direct communautaire sur YouTube le 29 novembre à 20h30 HNE.

« Bancor V3 est conçu pour rendre la finance décentralisée aussi simple et sûre que possible pour les utilisateurs quotidiens », a déclaré Hindman. « L’âme de DeFi est en jeu. Nous devons empêcher DeFi de devenir un terrain de jeu pour les riches et les connectés pour extraire de la valeur des protocoles et jeter sur tout le monde – et cela commence par la fixation des pools de liquidités. »

