La perte nette de Brigade Enterprises s’élargit à Rs 86 crore au premier trimestre de l’exercice 22

Le commerce de détail est revenu à 60% de la fréquentation pré-Covid et va encore augmenter. Tous les efforts sont déployés pour améliorer le secteur de l’hôtellerie, qui gagne du terrain, a-t-il déclaré.

Brigade Enterprises a déclaré avoir affiché une perte nette consolidée de Rs 86 crore au premier trimestre de l’exercice 22, contre une perte nette de Rs 64 crore au cours de la période de l’année dernière. Cependant, le développeur basé à Bangalore a signalé une croissance de 92% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) des nouvelles ventes avec une valeur de Rs 480 crore au cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires consolidé de la société a augmenté de 83% en glissement annuel pour atteindre 391 crores de Rs en avril-juin cet exercice. L’Ebitda s’élevait à Rs 120 crore au premier trimestre FY22 contre Rs 58 crore au premier trimestre FY21.

Brigade Enterprises CMD MR Jaishankar a déclaré : « Compte tenu du scénario actuel, notre activité résidentielle s’est relativement bien comportée, en particulier sur les marchés clés. Avec un environnement macro-économique favorable dans le secteur résidentiel, les perspectives restent bonnes. Dans le commercial, nous nous attendons à voir une demande renouvelée tirée par la poursuite des embauches dans IT-ITES, ce qui devrait augmenter le besoin d’espace de bureau.

Le segment immobilier a réalisé de nouvelles réservations de 0,76 million de pieds carrés (MSF) avec une valeur de Rs 480 crore, une croissance de 82% en superficie et 92% en valeur par rapport au T1 FY21. La réalisation moyenne a augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 6 275 roupies par pied carré au premier trimestre de l’exercice 22. À l’heure actuelle, Brigade compte environ 18,11 MSF de projets en cours et 1,91 MSF de projets à venir, a indiqué la société.

Le segment des bureaux de l’activité commerciale reste stable et positif avec environ 99% des recouvrements. Dans l’ensemble, il y a eu un élan accru en termes de demandes de location, de diffusion de demandes de propositions et d’inspections des sites. L’activité hôtelière, qui a été la plus touchée en raison des restrictions de voyage de Covid, a enregistré une occupation moyenne de 23% contre 11% au T1 FY21 avec une meilleure traction dans les activités de restauration et de banquet.

« Nous continuerons de voir les ventes augmenter avec la consolidation du marché et la croissance des acteurs établis à des niveaux plus élevés. En outre, Brigade Enterprises a également levé avec succès plus de 500 crores de roupies grâce au QIP – une indication claire de la confiance continue que nos investisseurs ont dans notre entreprise », a déclaré Jaishankar.

