La perte nette de la Ujjivan Small Finance Bank s’élargit à Rs 274 crore en raison de la mauvaise qualité des actifs et des provisions plus élevées

Ujjivan Small Finance Bank (SFB) a annoncé lundi une perte nette de Rs 274 crore pour le trimestre clos le 30 septembre, en raison de la mauvaise qualité des actifs et de l’augmentation des provisions. Le prêteur avait enregistré une perte nette de Rs 233 crore au cours du trimestre précédent. Il, cependant, avait déclaré un bénéfice net de Rs 96 crore il y a un an.

Au cours du trimestre sous revue, le ratio brut d’actifs non productifs (NPA) d’Ujjivan SFB a fortement augmenté à 11,80 %, contre 9,79 % fin juillet et 0,98 % il y a un an. Les actifs improductifs nets ont augmenté à 3,29 % à fin septembre contre 2,68 % il y a un trimestre et 0,14 % au trimestre correspondant de l’année précédente.

En raison de la détérioration de la qualité des actifs, les provisions d’Ujjivan SFB sont passées à 436,88 crores de roupies au cours du trimestre de référence, inférieures à 473,21 crores de roupies au trimestre précédent.

« Nous avons procédé à une restructuration majeure et pris des provisions pour crédit accéléré au cours du trimestre. Nous pensons que, sous réserve d’une troisième vague potentielle de Covid, notre GNPA a atteint son maximum et diminuera progressivement », a déclaré Martin PS, officier en service spécial à la Ujjivan Small Finance Bank.

Au cours du trimestre de référence, le prêteur a restructuré le total des prêts s’élevant à Rs 962 crore, portant le montant total des prêts restructurés à Rs 1 480 crore. Il a fait une provision de Rs 504 crore contre son livre restructuré à la fin septembre, selon sa présentation aux investisseurs.

Selon un communiqué publié par la banque, ses décaissements ont augmenté à 3 122 crores de roupies au cours du trimestre considéré, soit une augmentation de 114% en glissement annuel et de 138% en séquentiel. Ses avances brutes, à la fin du mois de septembre, s’élevaient à Rs 14 514 crore, en hausse de 5% sur un an.

« Nous continuons à nous concentrer sur la diversification, le portefeuille non micro-bancaire contribuant à 34 % (contre 32 % au 21 juin) au portefeuille d’actifs total. Nous avons acquis 1,8 lakh de nouveaux clients de détail au cours du trimestre ; la proportion des dépôts de détail a augmenté à 52% du total des dépôts, contre 48% au 21 juin », a déclaré Martin PS

Le revenu net d’intérêts – la différence entre les intérêts gagnés et dépensés – a augmenté de 17% sur une base annuelle pour atteindre 391 crores de roupies au cours du trimestre considéré, tandis que la marge d’intérêt nette s’élevait à 8,1%, inférieure à 10,2% il y a un an.

Le total des dépôts a augmenté de 31% en glissement annuel pour atteindre 14 090 crores de Rs à la fin septembre, lorsque le ratio d’adéquation des fonds propres s’élevait à 22,2%, inférieur à 31% il y a un an.

