La perte nette de Vodafone Idea augmente à nouveau à Rs 7 319 crore pour le trimestre avril-juin

Les revenus ont diminué de près de 5% d’un trimestre à l’autre pour atteindre 9 152 crores de Rs, bien en deçà des attentes des analystes de 9 592,05 crores de Rs.

La perte nette de Vodafone Idea a encore augmenté, atteignant Rs 7 319 crore pour le trimestre avril-juin. La perte nette est beaucoup plus élevée que ce que l’analyste attendait à Rs 6 387 crore, et plus large par rapport à la perte du trimestre précédent de Rs 7 023 crore.

La société a également continué à accuser un retard sur le plan opérationnel. Les revenus ont diminué de près de 5% d’un trimestre à l’autre pour atteindre 9 152 crores de Rs, bien en deçà des attentes des analystes de 9 592,05 crores de Rs. Cependant, la baisse a été moindre par rapport à la période janvier-mars, lorsque les revenus ont chuté de 12% séquentiellement.

L’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a subi une forte baisse de près de 16% en glissement trimestriel à Rs 3 708 crore, manquant aux attentes des analystes de Rs 4 286,51 crore. En conséquence, les marges d’Ebitda ont chuté de 540 points de base à 40,5% en glissement trimestriel.

Le chiffre d’affaires moyen par utilisateur (Arpu) de la société au cours du trimestre a baissé à Rs 104 par rapport à Rs 107 au trimestre précédent. Les minutes d’utilisation de la voix ont également baissé à 641 minutes contre 657 au trimestre précédent. La consommation moyenne de données a toutefois augmenté à 14 493 Mo contre 13 068 Mo au trimestre précédent. Le taux de désabonnement s’élève à 3,5 % contre 3 % au trimestre précédent.

Ravinder Takkar, directeur général et PDG de Vodafone Idea, a déclaré : « La grave deuxième vague a provoqué d’importantes perturbations et un ralentissement des activités économiques. Nous continuons de nous concentrer sur l’exécution de notre stratégie pour garder nos clients en tête, et notre plan d’optimisation des coûts reste sur la bonne voie pour réaliser les économies ciblées. Nous sommes en discussion active avec des investisseurs potentiels pour lever des fonds, afin de réaliser notre intention stratégique. »

