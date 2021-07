La pesée de Castaño a été piquée !

Ce samedi il y aura de la bonne boxe aux Etats-Unis. Brian Brown (17-0-1, 12 KO) se mesure avec Jermell charlo (34-1-0, 18 KO) pour définir qui il est champion incontesté des super-welters. L’Argentin, monarque du OMB, partira à la recherche des trois titres qui appartiennent à l’américain : WBC, WBA et IBF. Et le combat est tout ou rien, puisque le vainqueur gardera toutes les ceintures et n’en laissera absolument aucune à son adversaire…

Charlo et Castaño avec leurs ceintures. Photo : SPECTACLE.

est samedi 17 juillet, ils mettront les gants au AT&T Center de San Antonio, au Texas. La transmission commencera à 20h00 en Argentine, mais on estime que le combat principal commencera à 23h00. L’intégralité de l’événement sera diffusée par ESPN et TyC Sports.

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS L’APERÇU ?

Avant le combat, Brian et Jermell étaient face à face pendant la pesée, qui passé sans problème. Le natif d’Isidro Casanova a mis un poids de 153,25 livres (69,5 kg), tandis que celui de Louisiane a cloué 153 (69,4 kilogrammes). Il convient de noter que le catégorie est de 154 livres. À première vue, l’avantage revient à Charlo, qui mesure 10 cm de plus, un facteur qui pourrait s’avérer crucial sur le ring.

Brian Castaño, champion du monde Superwelter de l’Organisation mondiale de boxe.

Tout au long de la pesée El Boxi était chez lui, c’était plus local que jamais. Dès l’annonce de leur nom, la salle s’est remplie de chansons argentines : “Je ne suis pas intéressé par le terrain sur lequel vous jouez. En tant que local ou visiteur, je viens vous voir. Nous te portons dans nos cœurs, nous voulons te voir devenir un champion ».

Mais d’un instant à l’autre, tout a déraillé. C’est que pendant que Castaño se tenait sur la balance, son représentant, Sébastien contursi – ancien directeur de Marcos Maidana – a commencé à se disputer avec les membres de l’équipe de Charlo, en particulier avec Jermall charlo (le frère jumeau de Jermell, qui est aussi un boxeur).

LA DISCUSSION À LA PESÉE DE LA CHÂTAIGNE

Les choses sont devenues plus chaudes et ils ont dû être séparés par des agents de sécurité. La discussion s’est déroulée avec une constante “Argentine Argentine…”, qui définit l’arrière-plan. Tout s’est terminé par Brian et Charlo échangeant des mots en face et avec une poignée de main ferme, tandis que derrière la discussion verbale se poursuivait entre les équipes.

CE QUE CASTAÑO A DIT DANS L’APERÇU

La veille de la pesée, Boxi a évoqué l’importance du combat lors d’une conférence de presse. “C’est une excellente occasion d’ajouter des choses à la boxe argentine, une belle chance de gagner quatre ceintures. Nous allons tout donner pour remporter la victoire et nous unir », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le fait d’être un visiteur, Castaño a assuré : “Je n’ai pas de pression. J’ai toujours été tricoté et j’ai fini par être un banc, ce ne sera pas différent samedi. Je vais faire mon truc. “Il faut également noter que bien que le joueur de 31 ans ne soit pas dans son pays natal, San Antonio n’est généralement pas un mauvais scénario pour les Argentins. Non seulement parce que Manu Ginobili a brillé et a remporté quatre anneaux de la NBA dans ce centre AT&T. Mais aussi parce que dans ce ring, le très Maidana l’emporte à l’unanimité sur Adrien Broner en 2013.

En 2013, Maidana a détruit Broner. Photo : AP.

