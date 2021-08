La petite amie d’AJ Pritchard, Abbie Quinenn, fait l’éloge des conseils de Katie Piper sur les brûlures .

Abbie Quinnen s’est retrouvée avec des brûlures au troisième degré (Photo: Rex/ITV)

Abbie Quinnen a révélé comment Katie Piper a tendu la main pour la soutenir après avoir subi des brûlures dans un accident plus tôt cette année.

La danseuse professionnelle, qui est la petite amie d’AJ Pritchard, s’est retrouvée avec des brûlures au troisième degré après avoir été engloutie par les flammes lorsqu’une vidéo TikTok qu’elle tournait a mal tourné en janvier.

Depuis lors, Abbie, 24 ans, a subi trois greffes de peau, un traitement au laser toutes les six semaines et doit toujours porter une combinaison de compression 23 heures par jour.

Katie, qui a survécu à une attaque à l’acide à la suite d’un incident en 2008, a pu comprendre le sort d’Abbie et lui a offert un coup de main.

Selon le Daily Star, Abbie a déclaré: ” J’ai vraiment lutté, mais la thérapie a fait une énorme différence – tout comme le soutien de tout le monde, y compris celui de Katie Piper.

«Elle m’a dit que c’était OK de se sentir en colère et bouleversé et tout le reste. Elle m’a également dit que parler ouvertement de ce qui lui était arrivé était une partie importante de son rétablissement.

AJ, 26 ans, a ajouté: «J’étais très proactif à propos de la thérapie d’Abbie et j’ai vu l’effet positif. J’ai pensé que je devrais aussi.

Katie a subi de graves brûlures à la suite d’une attaque à l’acide en 2008 (Photo : @katiepiper, Instagram)

La présentatrice de télévision Katie a été aspergée d’acide par Stefan Sylvestre, qui agissait sur les ordres de l’ex-petit ami obsessionnel de Katie, Daniel Lynch, qui avait planifié l’agression devant son domicile dans le nord de Londres l’année précédente.

En juin, Abbie a révélé l’étendue réelle de ses blessures, survenues lorsqu’elle a tenté de filmer un hack de vie consistant à couper une bouteille en verre en deux pour en faire un vase en plongeant une corde dans un produit chimique inflammable et en l’allumant.

«Certains jours, je reste assis à l’intérieur et je pleure toute la journée. Je me regarde dans le miroir et si je ne suis pas satisfaite de ce que je porte, je finis par pleurer et je me remets simplement au lit », a-t-elle déclaré sur Lorraine d’ITV.

« J’ai l’impression que je suis moins amusant maintenant parce que je suis conscient de tout ce qui m’entoure. »

Elle a ajouté: “Je suis vraiment très anxieuse … c’est un tourbillon d’émotions, c’est sûr … je me demande pourquoi et quand ça va être fini.”

