La petite amie d’Al Pacino dit qu’ils ont rompu à plus de 39 ans et parce qu’il était trop radin | Standard du soir de Londres

Al Pacino et sa petite-amie de deux ans, l’actrice israélienne, Meital Dohan, ont décidé d’arrêter.

Dohan a déclaré au magazine israélien LaIsha qu’en dehors de leur écart d’âge de 39 ans, un facteur important dans la scission était qu'”il n’aimait pas dépenser de l’argent”.

“C’est difficile d’être avec un homme si vieux, même Al Pacino”, a déclaré Dohan à propos de son ex de 79 ans.

Al Pacino avec Meital Dohan (à gauche) et sa fille Olivia / FilmMagic

« L’écart d’âge est difficile, oui. J’ai essayé de le nier, mais maintenant, il est déjà un homme âgé, pour être honnête. Alors même avec tout mon amour, ça n’a pas duré.

L’actrice de 40 ans a affirmé que Pacino n’aimait pas dépenser une grande partie de sa fortune de 120 millions de dollars et que les cadeaux les plus somptueux qu’il lui ait jamais offerts n’avaient pas duré très longtemps, “il ne m’a acheté que des fleurs”, a-t-elle déclaré.

Le couple a été vu pour la dernière fois ensemble lors de la première en octobre de The Irishmen à Los Angeles, à laquelle Pacino a assisté avec Dohan d’un bras et sa fille adolescente Olivia de l’autre (sa mère est l’actrice Beverly D’Angelo avec qui Pacino a été pendant six ans) .

La relation de Dohan avec Pacino n’a pas seulement pris fin en raison de son âge et de sa frugalité, elle a expliqué à Lalsha que les deux se battaient récemment, ce qui a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

“Je me suis disputé avec lui et je l’ai quitté récemment, mais bien sûr, je l’aime et l’apprécie vraiment, et j’étais heureuse d’être là pour lui quand il avait besoin de moi et de faire partie de son héritage”, a-t-elle déclaré. « C’est un honneur pour moi. Je suis heureux que cette relation se soit établie entre nous et j’espère que nous resterons de bons amis.