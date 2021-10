La petite amie de Ben Affleck, JLo, regarde dans les coulisses d’un tournage

1/4

Jennifer Lopez a toujours l’air parfaite | .

On peut dire que les couleurs claires sont vos préférées | .

Jlo est également connue comme la Diva du Bronx | PA

Jennifer Lopez a actuellement 52 ans | .

L’air coquette comme toujours le chanteur et actrice Jennifer Lopez a partagé une petite vidéo montrant une partie de l’une des nombreuses sessions auxquelles elle a l’habitude d’apparaître, montrant sa beauté et une impressionnante tenue argentée.

je pourrais dire que Jennifer Lopez aime s’habiller avec des tons clairs, et surtout porter n’importe quel vêtement qui a du glamour.

La star hollywoodienne a partagé le vidéo Sur son compte Instagram officiel il y a tout juste sept heures, l’endroit où il se trouve semble être un lieu dédié à quelques manèges et machines spécialisées.

La femme d’affaires séduisante portait une tenue deux pièces qui exposait ses charmes, ainsi que ses abdos et ses jambes galbées.

Le tissu était d’une couleur argentée qui avait encore plus d’apparence et de brillance grâce aux lampes utilisées pour planter le décor et faire briller la propre petite amie du célèbre acteur Ben Affleck.

Jennifer Lopez s’exhibe dans les coulisses d’une séance | PA

Le haut qu’elle portait avait des bretelles et un col carré, c’était aussi un peu serré donc ses charmes ressortaient un peu plus, comme vous le savez, JLo n’est pas une femme avec d’énormes charmes supérieurs, cependant elle en a profité malgré cela .

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Vraiment une grande puissance de démarrage « , a écrit JLo.

Jennifer Lopez elle posait devant des flippers tout en posant un peu et de la manière la plus professionnelle et coquette possible.

La chanteuse et femme d’affaires portait également une paire de bottes qui descendaient un peu en dessous du genou, ainsi que ses vêtements, ceux-ci avaient également des paillettes.

Ces coulisses nous montrent certaines parties des sessions importantes que, tout comme elle l’a fait, d’autres célébrités parviennent également à le faire et de la meilleure façon possible.

Vous avez peut-être entendu récemment que la célèbre actrice hollywoodienne et Ben Affleck devraient se séparer pendant un certain temps, cela en raison d’engagements professionnels.

Malgré la distance qu’ils auraient pu avoir, tous les deux ont cherché un moyen d’aller de l’avant, en adaptant leurs horaires pour pouvoir se voir le week-end, c’est quelque chose de plus romantique et peut-être un peu compliqué, mais qui en vaut peut-être la peine.

Il semblerait que le beau couple Benifer composé de : Jennifer Lopez et Ben Affleck ne veuille pas perdre de temps à attendre plus d’être ensemble, comme ils l’ont fait depuis 2004 quand ils ont mis fin à leur relation.