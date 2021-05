La petite amie de Christian McCaffrey, Olivia Culpo, fait des vagues dans son bikini ⋆ .

La petite amie de Christian McCaffrey, Olivia Culpo, fait des vagues sur les réseaux sociaux après avoir publié une bobine sur son Instagram d’elle marchant sur une plage dans l’eau dans son bikini string.

Olivia Culpo était Miss Rhode Island et a participé au concours Miss America 2012 où elle a gagné et est allée à Miss Univers. Elle est maintenant une influenceuse de mode et mannequin Sports Illustrated. McCaffrey et Culpo se fréquentent depuis juillet 2019.

Le couple a même acheté un chien ensemble, donc vous savez que c’est sérieux.

D’homme à homme, je souhaite à McCaffrey tout le meilleur avec cette femme, elle semble être quelqu’un avec qui tout le monde aimerait passer la saison morte!

