La petite amie de Dak Prescott, Natalie Buffett, fait une déclaration de mode audacieuse alors que les Cowboys remportent le titre de division

La petite amie du quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, a fait une déclaration de mode légitime alors qu’elle le regardait déchirer la défense de l’équipe de football de Washington dimanche soir.

Natalie Buffett a fait broder le message au dos de sa veste.

Dak Prescott # 4 des Cowboys de Dallas embrasse sa petite amie Natalie Buffett avant le match contre l’équipe de football de Washington au stade AT&T le 26 décembre 2021 à Arlington, Texas. (Richard Rodriguez/.)

« Les cow-boys font de meilleurs amants », disait la veste de Buffett.

Le joueur de 28 ans et la star des Cowboys se fréquentent vers 2020, selon le New York Post. Elle a été aperçue dans une suite du stade AT&T en train de célébrer pendant que les Cowboys écrasaient Washington, 56-14.

Prescott a terminé 28-en-39 avec 330 verges par la passe et quatre passes de touché. Prescott a été bon tout au long de la saison et a aidé les Cowboys à remporter un autre titre NFC East. Il a réussi des passes de touché à Amari Cooper, Dalton Schultz, Ezekiel Elliott et au joueur de ligne offensive Terence Steele.

Dak Prescott, n° 4 des Cowboys de Dallas, s’entretient avec Natalie Buffett sur le terrain avant le match contre les Panthers de la Caroline au stade AT&T le 03 octobre 2021 à Arlington, Texas. (Richard Rodriguez/.)

Selon ESPN, Prescott est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à lancer une passe de touché à un porteur de ballon, un receveur large, un ailier rapproché et un joueur de ligne offensive en un seul match régulier. Kurt Warner a fait la même chose lors d’un match des séries éliminatoires de 1999.

« Je ne sais pas si nous sommes dans le monde ou si nous essayons d’envoyer des messages plus que nous essayons simplement de nous améliorer jour après jour, match après match, et assurez-vous que nous jouons notre meilleure balle, comme je continue de le dire, et culminant au bon moment avant ce tournoi », a déclaré Prescott après le match, via le site Web de l’équipe.

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott (4) exécute le ballon pour un premier essai alors que le plaqueur défensif de l’équipe de football de Washington Daron Payne (94) poursuit dans la première moitié d’un match de football de la NFL à Arlington, Texas, dimanche 26 décembre 2021. (Photo AP/Ron Jenkins)

Dallas a encore deux matchs à jouer avant le début des séries éliminatoires.