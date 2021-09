La petite amie de Dean, Berta Viñales, lui dit au revoir avec une lettre émouvante

27/09/2021 à 13:46 CEST

Rébecca Ortolà, soeur du pilote Ivan Ortolà, était la petite amie actuelle de Dean Berta Viñales, la cousine de Maverick, décédée samedi dans un tragique accident lors de la course SSP300 à Jerez, à seulement 15 ans. Elle a voulu le virer à travers une lettre douloureuse qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux et dont on se fait l’écho.

“Pourquoi ? Pourquoi la vie est-elle comme ça ? Pourquoi enlève-t-elle les personnes que tu aimes le plus dans ce monde ? Je n’ai ni la force ni les mots pour exprimer ma douleur en ce moment”, commence le message de Rebecca.

“Depuis le jour où je t’ai rencontré, nous avons commencé à parler tous les jours jusqu’à ce que tu partes … dès le premier jour où j’ai su que c’était toi, malgré nos hauts et nos bas dans la relation, j’étais sûr que nous resterions TOUJOURS ensemble quoi qu’il arrive arriver, nous allions toujours être toi et moi dans ce …

C’est comme ça que la vie est injuste…

Je garde TOUS les moments que j’ai passés avec vous (qui ne sont pas rares), et toutes les fois où nous avons avancé et nous nous sommes soutenus.

Ce sourire que tu portais toujours sur ton visage, ton humour et tes bêtises, ta gentillesse, à quel point tu étais affectueux avec ton peuple bien-aimé, et surtout, un guerrier…

Amour, tu as toujours réalisé ce que tu avais prévu de faire, et tu n’as jamais abandonné.

Tes messages me manqueront tous les matins de : bonjour ma pichucha, comment s’est passée ta journée ma vie ? ou ces messages comme : ‘tu es la meilleure petite amie du monde, je ne sais pas comment tu as pu me remarquer, je ne te mérite pas…’ ALORS OUI, si je te mérite, tu méritais tout le bien choses dans cette vie. Votre famille et vos amis seront toujours avec vous.

Maintenant, qui va me dire ça si ce n’est pas toi ? Qui va m’envoyer un message de bonjour à mon réveil ? Tu m’as laissé un vide si profond…

Je te promets que nous te reverrons bientôt mon pichucha.

Comme tu dis : ‘toujours ensemble ma vie’

Je t’aime de tout mon être”.