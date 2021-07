La petite amie de Deandre Ayton, Anissa, est à la mode lors des finales de la NBA 10z viral

in

La petite amie de Deandre Ayton, Anissa Evans, et la star des Suns sont un élément depuis que le grand homme est entré dans la NBA, mais au début de sa carrière, il semble que les deux aient fait une pause. En 2019, Ayton a été aperçu avec une femme nommée Brooke, mais il semble maintenant que lui et Anissa ont ravivé leurs flammes, et il semble qu’ils soient en couple depuis.

La petite amie d’Ayton, Anissa, s’est présentée pour l’incroyable course aux séries éliminatoires des Suns.

Elle a même fait une apparition au premier match des finales de la NBA, se faisant appeler son porte-bonheur.

Voir ci-dessous:

Pour la plupart, le couple garde leur relation privée, mais comme vous pouvez le voir, elle est au premier plan pour soutenir son homme.

Pas un porte-bonheur.

Découvrez nos plus de la petite amie de Deandre Ayton ci-dessous:

