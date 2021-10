La petite amie de Francisco Gattorno lui demande de l’épouser au milieu du programme en direct !

Pour Francisco Gattorno et sa petite amie, Adamarys Espinosa le moment est venu. Le couple a décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation et ils se sont fiancés ce mardi 12 octobre, en pleine émission télévisée ! L’idole d’origine cubaine était l’invité de l’émission Hoy, et étonnamment, sa jeune et belle petite amie lui a posé la grande question… Oui, c’est comme ça qu’on le lit.

© @ franciscogattorno_official Le couple s’est fiancé dans le programme ‘TODAY’

Gattorno a été invité à parler du succès de La Desalmada, en plus de célébrer son 57e anniversaire le matin de Televisa. C’est dans une dynamique de jeux organisés par les pilotes, que s’est produit l’incident passionnant, qui a eu l’aide de certains des animateurs. Avec Raquel Bigorra comme complice, Adamarys a reçu une petite boîte contenant la bague et soudain, le moment est venu, mais elle était si nerveuse qu’elle pouvait à peine prononcer les mots qu’elle avait préparés.

© @ adamarys_espinosa L’acteur vient de fêter ses 57 ans avec sa petite amie

« Il n’y a pas de script préparé, c’est difficile », a déclaré Adamarys devant Gattorno, qui était excité et a crié: « Je savais déjà! », En même temps qu’il plaçait la bague. « Je suis très content, je m’y attendais, ça ne me surprend pas car c’est quelque chose que j’attendais déjà. Je suis très heureux et je dis ‘oui’ », a-t-il ajouté peu de temps après.

Curieusement, jusqu’à il y a quelques mois, l’acteur de feuilletons comme La Dueña refusait de repasser par l’autel. Rappelons qu’il était marié à l’actrice Cynthia klitbo, de 1995 à 1998, et en 1999 il était lié à Belmaris González Suazo, avec qui il a deux filles, Isabella et Camila.

En mai de cette année, il a commenté dans une interview qu’il était très heureux avec Adamarys, mais qu’il n’y aurait pas de mariage. « Je crois au mariage, mais je crois que j’ai déjà atteint l’objectif, j’ai déjà fait tous les mariages que j’allais faire, je prends déjà la vie un peu plus calmement, je suis déjà passé par là, maintenant je suis plus dédié à faire d’autres choses », a-t-il déclaré dans une interview avec Hoy. Cependant, il semble que le panorama ait changé pour Francisco Gattorno, qui prépare déjà son mariage avec Adamarys.

Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.