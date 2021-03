La petite amie de Gronk, Camille Kostek, s’est révélée être le dernier modèle du numéro de maillot de bain SI ⋆ .

SI a gardé le meilleur pour la fin. Le modèle de maillot de bain final pour le numéro de maillot de bain Sports Illustrated de cette année a été révélé. Camille, ancienne danseuse et pom-pom girl des New England Patriots, fait sa quatrième apparition dans le célèbre numéro. La petite amie de Gronk a fait ses débuts dans le magazine en 2018 après avoir remporté le concours annuel Swim Search.

Tendance de Side Action

Maintenant, elle est un vétéran de bonne foi.

Via SI:

«Camille a grandi avec SI Swimsuit. De la soumission de sa première vidéo de casting, de sa victoire à Swim Search en 2018 et de sa première couverture de magazine à l’animation d’une émission de télévision nationale, Camille suit les traces de certaines des plus grandes réussites de SI Swimsuit. Elle a utilisé sa plate-forme non seulement pour plaider en faveur de la positivité corporelle, mais aussi pour se connecter avec les jeunes adultes et les inspirer à s’aimer et à profiter de la vie. La volonté de Camille de faire un effort supplémentaire pour tout le monde sur son orbite fait d’elle une pierre angulaire de Sports Illustrated Swimsuit. »