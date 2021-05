La petite amie de Jamie Redknapp “ confirme ” qu’elle est enceinte de leur bébé ⋆ .

Jamie Redknapp s’apprête à redevenir papa pour la troisième fois (Image: ITV)

Jamie Redknapp et sa petite amie Frida Andersson attendraient leur premier enfant ensemble, et elle semble maintenant avoir confirmé la nouvelle.

L’ancien footballeur est en couple avec Frida depuis août 2020, trois ans après sa séparation d’avec son épouse Louise Redknapp.

Aujourd’hui, des sources affirment que Jamie, 47 ans, et Frida, 37 ans, franchissent la prochaine étape de leur relation en fondant une famille ensemble.

Quelques heures après l’annonce de la nouvelle dimanche soir, Frida a commencé à répondre aux commentaires sur son dernier message sur les réseaux sociaux où les fans l’ont félicitée.

L’un d’eux a écrit: «De belles nouvelles sur votre nouveau bébé. Félicitations à vous deux », ce à quoi elle a répondu avec un emoji de main de prière.

Elle a également laissé le même commentaire à un autre adepte qui a déclaré: “ Félicitations pour votre nouveau bébé. ”

Cela vient après que The Sun ait rapporté que Frida était enceinte de trois mois et devait accoucher en novembre.

Jamie partage deux enfants avec son ex-femme Louise Redknapp (Photo: .)

Une source a déclaré à la publication: “ Jamie et Frida sont absolument ravis. Ils ont été pratiquement inséparables dans le verrouillage, et leur relation n’a cessé de se renforcer.

“ Le couple a commencé à parler à leurs proches la semaine dernière. Jamie a dit à ses amis qu’il était vraiment excité d’être à nouveau papa – moins enthousiasmé par les nuits blanches et le changement de couche.

“ Mais lui et Frida seront des parents brillants et expérimentés. ”

Les parents de Jamie, Harry et Sandra Redknapp, auraient été informés de la grossesse de Frida et seraient heureux pour le couple.

Jamie partage déjà deux enfants avec son ex-épouse Louise; fils Charley, 16 ans, et Beau, 12 ans.

Plus: Jamie Redknapp



Le joueur de Liverpool à la retraite a été marié à l’ancien chanteur d’Eternal pendant 19 ans jusqu’à leur séparation en 2017.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Jamie Redknapp pour obtenir leurs commentaires.



