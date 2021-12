La petite amie de Jared Goff, Christen Harper, réagit au dernier match des Lions (photos)

Les Lions de Detroit ont remporté dimanche une victoire mémorable de 29-27 contre les Vikings du Minnesota. Ce faisant, l’équipe a remporté sa première victoire de la saison 2021 de la NFL.

Une partie de la raison pour laquelle cette sortie s’est avérée si mémorable était l’arrivée.

Le quart-arrière des Lions assiégés Jared Goff, qui a lutté toute l’année, a mené son équipe à 75 mètres sur le terrain sans temps mort après que le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​ait lancé un touché de 3 mètres au receveur Justin Jefferson avec moins de deux minutes à faire dans le jeu.

À la fin, Goff a ponctué un entraînement mémorable avec une passe serrée de 11 verges au receveur large Amon-Ra St. Brown à la fin du temps imparti.

Goff a terminé la journée avec 296 verges, trois touchés et un choix sur 25 des 41 passes.

Après le match, la petite amie modèle de Goff, Christen Harper, se trouvait au milieu d’une séance photo lorsqu’elle a appris ce qui s’était passé.

Voici sa réaction :

Harper est un modèle bien considéré avec plus de 360 ​​000 abonnés sur Instagram. Ses messages explosent régulièrement, pour des raisons évidentes :

Tout comme la nouvelle petite amie de Kliff Kingsbury et la meilleure moitié de Zach Wilson, elle deviendra probablement de plus en plus virale maintenant que le jeu de sa meilleure moitié semble s’améliorer.

Dans l’ensemble, les Lions ont maintenant une fiche de 1-10-1 sur la saison. Est-ce quelque chose à écrire sur la maison? Évidemment pas. Est-ce que ça efface tous les mauvais souvenirs de cette saison ? Définitivement pas.

Mais est-ce une cause de brève célébration? Absolument.

