La petite amie de Jonah, Ashley, est «choquée» d’apprendre son mode de vie après avoir déménagé dans un aperçu exclusif

La petite amie de Jonah Johnston, Ashley, n’est pas vraiment contente de sa situation de vie, même après avoir quitté la maison de ses parents. La tension monte entre le couple des 7 Little Johnston dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de l’émission TLC de mardi lorsque Jonah dit à Ashley qu’il vit avec un colocataire.

Le couple a déjà du mal à passer du temps de qualité avec l’horaire de travail de Jonah, dont ils discutent pendant qu’ils mangent au bord de la plage. « J’ai été très occupé par le travail, ce qui est une bonne chose mais ne laisse pas de temps pour que quoi que ce soit d’autre se produise ou ait lieu », a déclaré Jonah à Ashley, qui est d’accord. La personnalité de la réalité note que le travail a réussi à l’amener à quitter la maison de ses parents Trent et Amber Johnston, donc « ça fait quelque chose de bien ».

La progression professionnelle de Jonah a été « plus difficile » dans sa relation, admet Ashley. « Je veux dire, au début, je n’étais pas vraiment content, pour être honnête, parce que j’étais comme … quand allons-nous jamais nous voir maintenant? » elle se demandait. « Cela rend les choses vraiment, vraiment difficiles. Vous savez, j’ai appris, nous avons appris à les faire fonctionner, au fil du temps. »

Ashley dit alors à son petit ami à quel point elle est heureuse qu’il ait son propre logement, mais elle est surprise lorsqu’elle découvre qu’il n’est pas vraiment seul là-bas. « Tout seul, à cent pour cent, moins le fait que Brian vit avec moi », lui dit Jonah. Ashley admet devant la caméra qu’elle était « un peu choquée » d’apprendre que Brian vivait également avec Jonah parce qu’elle « ne se serait pas attendue » à la situation de colocataire.

« Personnellement, je pense que cela va changer les choses pour nous d’une certaine manière », a-t-elle noté après l’échange maladroit. « Grand mouvement, vous savez, grand pas, nouveau départ. » Lorsqu’un producteur demande à Jonah s’il pense que le choc d’Ashley vient du fait qu’elle « espère en quelque sorte » qu’ils emménageraient ensemble à un moment donné, Jonah écarte les inquiétudes concernant sa relation.

« Ouais, mais tu sais, j’avais encore cette pensée en tête… J’espère qu’elle ne s’attendait pas trop à ce que je veuille l’inviter et des choses comme ça, parce que nous savons tous les deux ce qui se passe, » il dit. « Si nous ne changeons rien maintenant, je ne vois rien qui va dérailler de sitôt. » 7 Little Johnstons est diffusé les mardis à 20 h HE sur TLC.