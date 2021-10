La petite amie de Kyrie Irving, Marlene Wilkerson, devient virale (photos)

La récente décision de Kyrie Irving de se retirer essentiellement de la campagne NBA 2020-21 des Brooklyn Nets a suscité un large éventail d’émotions.

Les problèmes d’Irving ont commencé lorsqu’il a fermement annoncé qu’il ne se ferait pas vacciner contre le COVID-19.

New York oblige tous les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur à prouver qu’ils ont au moins un vaccin. En raison du refus d’Irving de se faire vacciner contre le COVID-19, il ne peut pas participer aux matchs à domicile des Nets.

Cela a apparemment conduit à la détérioration de la relation d’Irving avec à la fois son bon ami Kevin Durant et le front office des Nets dans son ensemble.

Irving a subi de grands changements dans sa vie au cours de la dernière année, et beaucoup se sont demandé si ces changements avaient influencé sa prise de décision dans ce cas particulier.

Le premier changement qu’a connu Irving a été sa conversion à une autre religion. La seconde était d’accueillir un bébé et de se fiancer avec sa petite amie Marlene Wilkerson.

Wilkerson est un influenceur et blogueur qui compte plus de 400 000 abonnés sur Instagram et près de 800 000 abonnés sur YouTube.

Avec tout le monde, de James Harden à Karl-Anthony Towns en passant par Chris Paul, offrant leurs réflexions directes et non filtrées sur la décision d’Irving de rester non vacciné, beaucoup se sont demandé où se situait Wilkerson sur tout cela.

Alors que Wilkerson n’a pas encore approfondi publiquement la position d’Irving sur le vaccin COVID-19, certaines de ses vidéos YouTube semblent se concentrer sur le concept de santé «naturelle».

Dans quelle mesure les croyances de Wilkerson influencent-elles Wilkerson, et vice versa ? Il est impossible de le savoir avec certitude.

D’une manière ou d’une autre, cette situation Irving n’a pas encore atteint une véritable conclusion. Soit il reviendra jouer au basket, soit il sera forcé de quitter la ligue pour toujours. On ne sait pas quel scénario est le plus probable à ce stade.

En attendant, Irving reste provocant. Son récent message de 4 mots aux fans et aux ennemis le signifie assez clairement.

Comment cette histoire finira-t-elle finalement ? Le temps nous le dira.

