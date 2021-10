La petite amie de la star de « Wild ‘N Out’ Hitman Holla a été abattue lors d’une invasion de domicile

La star de Wild ‘N Out, Hitman Holla, demande aux fans de prier cette semaine après que sa petite amie Cinnamon a été abattue lors d’une violente invasion de domicile. Le rappeur – de son vrai nom Gerald Fulton Jr. – a expliqué la situation dans un post Instagram mardi après-midi. Les fans de MTV inondent les commentaires de vœux alors que Cinnamon reste à l’hôpital.

« La nuit dernière, 4 ns s’est brisé et est entré en courant dans notre maison.. Et a tiré sur Cinnamon », a écrit Fulton. « La balle a traversé sa joue et l’arrière de sa tête.. Elle est à l’hôpital maintenant en train d’être forte.. Envoyez des prières à ma façon parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que je traverse maintenant. Priez pour moi 2 parce que je suis prêt à tout perdre. » Dans la légende, Fulton a ajouté plus de détails, expliquant qu’il était hors de la ville lundi soir, mais qu’il était en train de discuter en vidéo avec Cinnamon lorsque les assaillants sont entrés par effraction. Il a même révélé que Cinnamon était armée et a essayé de « défendre sa maison » avec force.

« Je ne peux pas arrêter de pleurer mec s’il vous plaît envoyez de l’énergie positive à notre façon, j’en ai besoin, j’en ai vraiment besoin », a-t-il poursuivi. « Je n’ai jamais ressenti autant de douleur que ce message était pour ma famille de fans et mes amis en même temps, aidez-nous à traverser cela. »

Comme demandé, les fans ont donné à Fulton tout l’optimisme qu’ils pouvaient. L’un d’eux a écrit : « Je suis tellement désolé Holla !!! Nous vous aimons tellement !!! Nous prions fort. » Un autre a ajouté: « Je vous aime les gars! Cinn si fort et courageux. Je ne peux pas commencer à imaginer ce que l’un de vous vit. » Une troisième personne a commenté : « C’est terrible ! Nous la soulevons et envoyons les anges du Ciel pour la couvrir et faire un miracle !

Fulton est surtout connu comme un rappeur de combat dans le circuit SMACK/URL, et donc un concurrent récurrent sur Wild ‘N Out. Il est apparu pour la première fois dans la série dans la saison 6, mais est actif sur la scène musicale depuis 2008. Originaire de St. Louis, Missouri, Fulton était également un athlète universitaire de premier plan, fréquentant l’État de Californie à Northridge.

Jusqu’à présent, l’animateur de Wild ‘N Out, Nick Cannon, n’a pas commenté publiquement les difficultés de Fulton, bien que lui et Fulton soient proches. Fulton a révélé que Cannon avait rendu visite à sa mère pendant qu’elle était traitée pour un cancer, ce qui signifiait beaucoup pour eux deux. Avec un nouvel épisode de Wild ‘N Out présenté en première sur VH1 mardi, les fans enverront encore plus de prières à Fulton.