La petite amie de longue date de Jimi Hendrix, Lithofayne Pridgon, décède à 80 ans

Lithofayne Pridgon, Jimi Hendrixla petite amie de longue date de et l’inspiration présumée de sa chanson classique “Foxey Dame”, est décédée à son domicile de Las Vegas le 22 avril à l’âge de 80 ans. Sa mort n’a été annoncée publiquement que cette semaine.

Lors de leur rencontre à Harlem en 1964, Faye et Hendrix apprécié une connexion immédiate avec les deux partageant un amour l’un pour l’autre et la musique. Ils vivaient ensemble, écrivaient des chansons et passaient des heures ensemble à écouter les morceaux préférés de la riche collection de blues 45 et 78 de sa mère. Pridgon a été frappé par Hendrixla connaissance et la compréhension de ces artistes et de leur musique. Leur relation a contribué à inspirer “Foxey Dame”.

“Faye était une femme extraordinaire », explique Découvrez Hendrix gestionnaire de catalogue John McDermott. “Nous avons commencé une amitié il y a plus de 30 ans qui s’est poursuivie jusqu’à son récent décès. Ses contributions aux livres sur lesquels j’ai écrit Jimi Hendrix étaient inestimables. Son point de vue était toujours éclairant et son exigence de précision n’a jamais faibli. Sa contribution à la ‘Hear My Train A Comin” documentaire était extrêmement important, fournissant des récits de première main de Jimi Hendrix l’histoire d’un point de vue que personne d’autre n’avait. Nous, les fans, lui devons une dette de gratitude pour avoir partagé cette information.”

“Nous partagions un amour profond pour la musique blues”, poursuit McDermott. “Nos conversations la poussaient toujours à me demander si je savais combien Jimi aimé les 45 obscurs tels que ‘C’est trop tard’ par TARHEEL SLIM & PETITE ANN, « Esprit souffrant » par Guitare Mince ou les passages à l’intérieur Elmore James‘s ‘Anna Lee’ cette Jimi jouait de sa guitare encore et encore (il en a usé trois exemplaires dit Faye). Elle va beaucoup nous manquer.”

Janie Hendrix, président et chef de la direction de Découvrez Hendrix, se souvient : « Quand j’ai rencontré Faye, ce n’était pas un mystère pourquoi elle et Jimi avait un lien si étroit. Ils étaient des âmes sœurs, possédant la même authenticité et la même joie de vivre. Faye avait un bel esprit et c’était comme retrouver une sœur perdue depuis longtemps. Elle avait des histoires si colorées à raconter, que j’ai adoré entendre et que je chérirai. Au fil des années, nous avons développé une proximité fondée sur la joie, le rire, l’encouragement et un amour partagé pour Jimi. Elle nous manquera, mais sa lumière ne s’éteindra jamais!”

Photo gracieuseté de Découvrez Hendrix