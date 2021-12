La petite amie de Zach Wilson réagit à sa dernière performance (photos)

Zach Wilson a mené l’offensive de son équipe lors de la victoire 21-14 des Jets de New York contre les Texans de Houston, dimanche.

Après avoir raté quatre sorties en raison de sa blessure au genou, l’ancien joueur vedette de BYU a eu beaucoup de mal au début. Lors de l’enregistrement de sa 10e interception de l’année, Wilson a également offert ce point faible mémorable :

Fixant les troisième et 17e à la fin du premier quart, Wilson a pris un coup de fusil de chasse et a couru au milieu. À ce stade, inexplicablement, il a lancé une passe de pelle au porteur de ballon Ty Johnson – qui venait de lui tourner le dos et se préparait à bloquer ce qu’il présumait être la tentative de Wilson de lancer le ballon lui-même.

Juste des trucs incroyables.

Wilson s’est finalement un peu calmé, en particulier en seconde période, en faisant finalement juste assez pour ne pas coûter le match à son équipe.

Bien que le jeune homme de 22 ans n’ait pas l’air particulièrement impressionnant, une personne a adoré ce qu’elle a vu de lui : sa petite amie, Abbey Gile.

Plutôt que de regarder le verre à moitié vide, elle a opté pour une approche à moitié plein.

La dernière ligne de statistiques de Wilson ce jour-là était: 145 verges par la passe, un touché au sol et un choix brutal. De toute évidence, sa meilleure moitié ne s’en souciait pas, cependant.

Ce n’est pas la première fois qu’un des messages de Gile devient viral. Elle compte plus de 27 000 abonnés sur Instagram et publie souvent des articles populaires :

Gile est également une personnalité des médias sociaux beaucoup plus banale que la mère de Wilson, Lisa.

Lisa, vous vous en souviendrez, fait toujours la une des journaux pour des choses comme se considérer comme une putain de crack et susciter l’indignation à la suite de divers commentaires cinglants.

C’est bien que, compte tenu de la brutalité des médias new-yorkais, Wilson ait une force apaisante comme Gile pour équilibrer la tornade de folie qu’est sa mère.

