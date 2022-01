La petite fille de Carson Daly s’écrase sur le segment de l’émission « Aujourd’hui » en direct dans une adorable surprise

La plus jeune fille de Carson Daly était une co-animatrice inattendue et adorable de l’émission du lundi matin de TODAY. Alors qu’elle produisait un segment de chez elle sur le nouveau documentaire de Janet Jackson intitulé Janet, l’animatrice de l’émission matinale a été surprise lorsque sa fille de 9 mois, Goldie, est entrée dans la pièce.

Les co-animateurs de Daly, Al Roker, Craig Melvin, Hoda Kotb et Sheinelle Jones, n’ont pas pu s’empêcher d’être ravis d’entendre son bébé babiller hors caméra, Kotb demandant: « Qui avons-nous? » Roker a ajouté : « Avons-nous Go Go ? alors que Goldie a bondi pour s’asseoir sur les genoux de son père. « Coucou mon coeur! » Un Daly surpris et amusé a demandé à sa fille : « Est-ce que vous venez d’entrer ici tout seul ? » auquel le petit a répondu, « Ouais! »

Goldie a ensuite aidé à tenir des graphiques pour un certain nombre de segments des genoux de son père, y compris celui de John Travolta qu’elle a même pu identifier correctement. À la fin de l’émission, Goldie a dit au revoir à ses nouveaux fans, envoyant même des baisers au public à la fin de l’émission. AUJOURD’HUI, les téléspectateurs pensaient que la faiblesse du travail à domicile était absolument adorable, avec un YouTuber commentant: « Elle a suivi les instructions comme une pro! Quelle mignonne. » Un autre a ajouté : « Goldie est si mignonne. Elle ressemble à son papa. Beau travail Carson. Que Dieu vous bénisse. »

Daly et sa femme Siri sont également parents de leurs filles London, 6 ans, et Etta, 8 ans, ainsi que de leur fils Jackson, 11 ans. En l’honneur de la fête des pères 2021, Daly a écrit un essai pour TODAY sur l’importance de parler de santé mentale avec ses enfants. est. « Quand ils sont jeunes, vous avez la possibilité de cadrer la conversation sur la santé mentale comme vous le souhaitez, car vous êtes un parent et vos enfants vous écoutent », a-t-il écrit. « La clé pour moi est de le faire maintenant, et de le faire souvent. »

Daly a révélé que sa fille aînée parlait à un professionnel de la santé mentale après que lui et sa femme lui aient expliqué qu’il y avait des médecins pour votre esprit ainsi que pour votre corps. « L’idée est que lorsque les enfants grandissent, lorsqu’ils sont au lycée ou à l’université ou qu’ils sont de jeunes adultes, c’est tout ce qu’ils ont jamais connu : si quelque chose se passe dans votre cerveau, vous en parlez à quelqu’un , » il expliqua. « Vous communiquez vos pensées de la même manière que vous le feriez si quelque chose se passait avec votre corps. »