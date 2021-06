La petite fille de Harry et Meghan, Lilibet, exempte de la règle royale pour affecter son frère Archie | Royale | Nouvelles

Cependant, cette loi a été mise à jour en 2013 pour s’appliquer uniquement aux six premiers membres de la famille royale en lice pour le trône.

Si Archie est sixième au moment où il choisit de se marier, il devra alors demander la permission au prince Charles (qui sera alors probablement roi) de le faire.

L’expert constitutionnel Iain MacMarthanne a expliqué : « Avant la Succession of the Crown Act 2013, tous les descendants de George II, en vertu du Royal Marriages Act 1772, à moins que la question d’une princesse qui s’était mariée dans une famille royale étrangère, devait obtenir la permission du souverain de se marier pour conserver leurs droits successoraux.

« La loi de 2013 visait à mettre à jour plusieurs textes législatifs obsolètes et discriminatoires relatifs à la monarchie, et par cette loi, la primogéniture masculine a été abolie, permettant au premier-né, sans distinction de sexe, de devenir l’héritier apparent ; l’interdiction d’hériter du trône par épouser un catholique a été supprimé et la Loi sur les mariages royaux de 1772 a été abrogée, ce qui fait que seuls les six premiers en ligne du trône sont requis pour obtenir la permission du souverain. »