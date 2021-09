La petite-fille de Warren Buffett est très intéressée par les NFT

in

Nicole Buffett, la petite-fille du milliardaire et critique de Bitcoin Warren Buffett, a déclaré que l’adoption des NFT avait maintenu son entreprise artistique en vie pendant la pandémie de COVID-19.

En particulier, Nicole Buffett souligne que ses œuvres les plus significatives sont sa collection “Spirit Coins”. Ce qui était destiné à aider les gens à méditer.

« La première fois, c’est gênant, gênant et déconcertant. Mais alors tu fais mieux.

Depuis qu’elle a offert ses premiers NFT il y a plusieurs mois, Nicole Buffett a presque épuisé ses collections. La plupart des NFT sont vendus pour Ethereum.

En gros, vos clients sont des gens très intelligents, principalement des jeunes. Certains sont motivés par la finance, d’autres par la technologie, d’autres davantage par l’art. L’espace a tendance à être extrêmement dominé par les hommes, mais Nicole espère que cela changera avec le temps.

Nicole Buffett contrairement à son grand-père

En fin de compte, l’enthousiasme de Nicole Buffett est vigoureusement en contradiction avec les impressions de son grand-père Warren Buffett.

«Mon grand-père voit quelque chose et demande : a-t-il de l’intégrité ? Quels sont les composants ? Quel est le concept derrière ? A-t-il déjà été sur le marché et quelqu’un l’a-t-il acheté ou vendu ? L’art est un peu comme ça.

Plus précisément, dans une interview avec Institutional Investor, la petite-fille de Warren Buffett a déclaré que la vente de jetons non fongibles (NFT) avait permis à sa carrière de continuer. De plus, il a élargi son audience.

Un article vient de sortir sur ma vie et tout ce qui concerne NFT + crypto. J’espère que je représente notre communauté de manière authentique !

Avec grâce et courage

Pour Nicole Buffett, créer des NFT à partir de ses peintures, en particulier pendant la pandémie, lorsque les expositions d’art en personne et les ouvertures de galeries étaient presque impossibles, lui a permis d’élargir son cercle d’acheteurs à l’échelle mondiale.

“Les NFT sont vraiment de l’art comme de l’argent, de l’art comme une monnaie. Ce qui signifie qu’il y a plus d’accessibilité pour les artistes et pour les personnes qui veulent acheter de l’art. C’est super d’avoir plus d’yeux au travail.

Fait amusant, Nicole Buffett dit que ses revenus ont augmenté depuis qu’elle a commencé à vendre des NFT.

« J’ai probablement quadruplé mes revenus en vendant du NFT. Je veux être accessible, je veux que les gens puissent les acheter et en profiter facilement.

Connaître un peu son histoire

Nicole Buffett est née à Los Angeles, Californie, États-Unis, en 1976. Elle est la fille adoptive de Peter, le plus jeune fils de Warren Buffett. Peter a adopté Nicole et sa jumelle Erica à la fin de leur adolescence. Après avoir divorcé de sa femme Mary, avec qui il était marié depuis environ 10 ans.

Il est également vrai que Nicole Buffett a fréquenté le San Francisco Art Institute avec un BFA en 2002 et un MFA en 2004.

D’autre part, dans ses temps libres, Nicole aime faire de la randonnée, se promener dans les bois et s’asseoir près du feu en sirotant du thé tout en écoutant sa précieuse collection de disques vinyle. Il a également une affinité pour la cuisine avec sa sœur jumelle, sa famille aimante et ses amis.

En règle générale, Nicole et son fiancé, Justin Aversano, l’un des meilleurs photographes de NFT, reversent une grande partie des bénéfices de leur travail à des œuvres caritatives.

« La plupart, sinon la totalité, de mes documents ont été collectés, fouillés ou trouvés lors de mes voyages. Et dans le temps que j’ai passé dans la nature.

Est-ce qu’être la petite-fille de Warren Buffett attire les clients ?

Nicole Buffett indique oui. Cependant, la plupart des millennials ne découvrent la connexion de Warren Buffett qu’après avoir acheté son emploi.

“Beaucoup de gens dans le monde des crypto-monnaies sont de grands fans de mon grand-père. C’est drôle qu’il n’aime pas beaucoup ça, parce qu’il est si célèbre. Son credo de création de valeur, de croissance, est une grande partie de son héritage.

Soit dit en passant, il a été inclus dans la liste Fortune NFTY50. Où il classe les constructeurs et les créatifs les plus influents de la scène.

Je suis incroyablement heureux et honoré de figurer parmi tant de personnalités incroyables dans l’espace ! Autant de projets incroyablement innovants et passionnants à l’horizon !

Enfin, Nicole Buffett a déclaré : « Je travaille pour faire plus de NFT. Avec des compositions musicales, et j’en ai récemment fait une pour une association caritative qui est le premier hologramme NFT.”

Je me retire avec cette phrase de Benjamin Franklin : « Il n’y a rien dans la vie qui ne contienne ses leçons. Si vous êtes vivant, vous aurez toujours quelque chose à apprendre.

