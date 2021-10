La petite-fille du juge Judy a un grand rôle dans son nouveau spectacle

Judy Justice est une affaire de famille pour la juge Judy Sheindlin. Sa petite-fille, Sarah Rose, joue un rôle important dans la nouvelle série, qui fait ses débuts sur la plate-forme de télévision gratuite IMDb d’Amazon le 1er novembre. Rose, qui était auparavant assistante de production sur Judge Judy et Hot Bench, est légiste dans le nouveau spectacle. Rose a obtenu un baccalauréat ès arts en communication et un diplôme en droit des affaires de l’Université de Californie du Sud en 2019 et a également travaillé en tant que coordinatrice des médias sociaux pour Her Honor Mentoring, fondée par Sheindlin et sa belle-fille, Nicole Sheindlin.

“Un légiste fait tout ce que le juge lui demande de faire”, a déclaré Rose dans la bande-annonce de Judy Justice. Elle est “câblée comme moi”, a déclaré Sheindlin à propos de sa petite-fille, ajoutant: “Elle est un peu sarcastique. J’aime ça.” Le nouveau spectacle présente également la sténographe Whitney Kumar et l’huissier Kevin Rasco. Rasco remplace Petri Hawkins Byrd, qui était l’huissier de longue date de Sheindlin pendant le juge Judy.

Sheindlin a annoncé que Rose rejoindrait Judy Justice au début du mois dernier. “Je connais Sarah, notre assistante juridique, depuis sa naissance. Elle sera une avocate de troisième génération dans notre famille”, a déclaré Sheindlin dans un communiqué à l’époque. “Elle est intelligente, impertinente et opiniâtre. Qui sait d’où elle tire ces traits ?” Rose termine toujours ses études de droit. Elle a fait un stage au bureau du procureur du comté de Putnam à Carmel, New York et à The Late Show avec Stephen Colbert.

Sheindlin, 78 ans, est devenue un nom familier grâce à Judge Judy, qui a diffusé de nouveaux épisodes de septembre 1996 à juillet 2021. La série a été l’émission télévisée de jour la mieux notée pendant une grande partie de sa diffusion et a fait d’elle la star de la télévision la mieux payée du pays. La juge Judy a remporté trois Emmy Awards et a valu à Sheindlin le Lifetime Achievement Emmy en 2019.

Le premier nouvel épisode de Judy Justice sortira le lundi 1er novembre sur IMDb TV et est de loin le plus grand projet original de la plate-forme à ce jour. De nouveaux épisodes seront publiés le lundi et Amazon aurait commandé 120 épisodes à produire. Le spectacle a également été renouvelé pour la saison 2.

“La juge Judy Sheindlin a contribué à façonner le monde de la télévision depuis plus de 25 ans, et elle a été un incontournable en semaine pour des conseils, des divertissements et les meilleurs one-liners du secteur”, Lauren Anderson et Ryan Pirozzi, co-responsables du contenu et de la programmation pour IMDb TV, a déclaré dans un communiqué. “Alors que nous continuons à faire d’IMDb TV un réseau de diffusion moderne, nous sommes ravis d’avoir Judy Justice comme programme phare que notre public en streaming peut apprécier à tout moment de la journée.”