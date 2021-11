La petite fille n’a rien de la chair de poule de Joe Biden – RedState

L’un des aspects les plus particuliers, pour le dire à la légère, de l’histoire politique de Joe Biden est la chair de poule abjecte avec laquelle il opère autour des enfants, y compris lors de ses apparitions publiques. Les reniflements, les attouchements et les commentaires inappropriés ont suscité beaucoup d’inquiétude au fil des ans, cependant, parce que Biden est un démocrate, ses actions ont été largement rejetées comme innocentes.

Et peut-être le sont-ils ? Je ne peux pas dire avec certitude ce qui se passe dans la tête de Biden quand il fait ce qu’il fait. Pourtant, on pourrait penser que certaines leçons seraient finalement apprises après que plusieurs enfants aient exprimé leur nervosité et leur mécontentement face à ses empiètements.

Eh bien, peut-être que cela va enfin le faire?

La petite fille se défend contre l’effrayant Joe. pic.twitter.com/xMf0zw6dAe – The Post Millennial (@TPostMillennial) 21 novembre 2021

Si vous regardez la vidéo, vous verrez que cette petite fille n’a rien de ce que Joe Biden essaie de faire. Lorsqu’il essaie de s’approcher et de la toucher au début, elle recule et se détourne. Après que le président se soit replié, essayant de toucher son visage, déplaçant simultanément son nez près de ses cheveux, la jeune fille lève alors son poing, le forçant à reculer.

Maintenant, en tant que personne avec des enfants qui étaient récemment aussi jeunes que la fille de la vidéo, je pense avoir le pouvoir de donner quelques conseils de base à Biden : arrêtez d’envahir l’espace personnel des enfants. Nous ne sommes pas en 1975. Vous ne pouvez pas vous approcher d’un enfant au hasard et renifler ses cheveux ou toucher son visage. Vous ne devriez pas demander à des enfants qui ne sont pas vos petits-enfants de s’asseoir sur vos genoux. Il n’est pas approprié de blottir des enfants qui ne sont pas les vôtres ou de commenter les jambes d’un enfant de neuf ans.

Les enfants peuvent être des enfants, mais ils ont toujours des limites qui doivent être respectées. Serait-il acceptable que Biden touche et renifle au hasard une femme de 20 ans dans une foule ? Bien sûr que non, et ce n’est pas soudainement OK parce que la situation implique un enfant. On pourrait penser que le président des États-Unis, de tous les peuples, comprendrait cela. C’est particulièrement vrai compte tenu de son histoire. Pourtant, il ne peut tout simplement pas s’en empêcher, et il y a quelque chose de vraiment effrayant à ce sujet.