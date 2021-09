La petite sirène de Disney : 9 choses rapides que nous savons sur le remake de l’action en direct

Le casting de soutien comprend Jonah Hauer-King, Javier Bardem et les talents vocaux de Daveed Diggs, Jacob Tremblay et Awkwafina

Avec Halle Bailey et Melissa McCarthy à la tête de la série dans les rôles principaux, le casting de La Petite Sirène comprendra également les talents de soutien de Jonah Hauer-King et Javier Bardem dans le rôle du prince Eric, notre beau prince humain, et du roi Triton, le roi d’Atlantica. et le père intensément surprotecteur d’Ariel, respectivement. De plus, Daveed Diggs, Jacob Tremblay et Awkwafina prêteront chacun leur voix à trois parties importantes. Plus précisément, Diggs sera entendu dans le rôle de Sebastian, le fidèle crabe d’Ariel, Tremblay prêtera ses pipes au rôle de Flounder, le meilleur ami des poissons tropicaux d’Ariel, et Awkwafina interprétera Scuttle, l’ailier ailé d’Ariel qui est passé d’une mouette à un oiseau plongeur. .