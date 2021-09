La petite sirène en direct de Halle Bailey comportera un nombre surprenant de nouvelles chansons

Alan Menken a composé toute la musique de la Petite Sirène originale aux côtés de feu Howard Ashman, qui a écrit les paroles des chansons du film. La bande originale a remporté le prix de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson originale (“Under the Sea”) aux Oscars et est devenue l’un des plus grands morceaux de musique moderne de tous les temps. En ce qui concerne le remake en direct, Menken a partagé qu’il y aura au moins quatre nouvelles chansons que lui et Lin-Manuel Miranda ont préparées pour le prochain film. Dans ses mots :