La petite sirène Michelle Alonso, médaille d’or et record du monde du 100 brasse SB14

29/08/2021

Le à 12h15 CEST

Michelle Alonso a encore prouvé qu’elle est sans rivale au 100 brasse (SB14). A Tokyo, ville qui le passionne, il remporte la troisième médaille d’or de distance après celles obtenues à Londres 2012 et Rio 2016.

La «petite sirène» Michelle, alors qu’elle se baptise sur Twitter, est arrivée au Japon en pleine forme après s’être réinventée pendant la pandémie et a sauté dans la piscine pour tous. Til a couru, il a frappé le mur en premier et a établi un nouveau record du monde qu’elle possédait elle-même, laissant la nouvelle marque à 1:12:02.

La nageuse de Tenerife, championne de l’équipe espagnole lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques, souffre d’une déficience intellectuelle, ce qui lui a causé de nombreux problèmes de socialisation dans son enfance. Elle avait peu d’amis lorsqu’elle était enfant parce qu’elle ne pouvait pas surmonter la barrière de se sentir inférieure aux autres. La communication était un handicap pour elle. Mais lorsqu’il a trouvé la piscine pour régler ses problèmes de dos, tout a changé dans sa vie et un monde s’est ouvert pour lui.

La natation, la meilleure thérapie

Dans l’eau, il a commencé à prendre confiance en lui et encore plus lorsqu’il a vu qu’il pouvait parfaitement rivaliser avec des nageurs sans aucun type de handicap. Les bons résultats ont été un facteur déterminant pour Michelle décidé de tout miser sur la natation. De la main de son inséparable José Luis Guadalupe, un entraîneur qui l’a aidé tant techniquement que psychologiquement, les succès ont été une constante dans la vie d’Alonso qui ce dimanche, à Tokyo, la ville de ses rêves que cette fois ne pourra pas visiter, Elle a de nouveau été couronnée championne du 100 brasse et elle l’a fait de façon remarquable. Avec enregistrement inclus.

Après avoir terminé la course et suspendu la médaille d’or, Michelle était excitée : “Je ne m’attendais pas à obtenir la médaille d’or. J’attendais l’argent parce que je ne savais pas comment étaient mes rivaux, surtout les anglais, et surtout le record du monde auquel je ne m’attendais pas du tout. C’est un rêve et je suis toujours au lit et je dois me réveiller.”

“Forofa” de Tokyo

Elle a expliqué ce que la capitale japonaise signifie pour elle : “Tokyo signifie beaucoup de choses. Des émotions, des choses étranges comme s’il n’y avait pas de public, des choses très différentes mais la vérité est que c’est une compétition de plus, quelques Jeux de plus, et surtout avec une médaille, porte-drapeau, très excité”.

“Que ce soit à Tokyo, que j’aime les mangas et la culture, c’est incroyable. Je passe un bon moment et maintenant j’ai envie de rentrer chez moi”, a-t-il déclaré sans quitter le rêve qu’il vivait.

Dédicace spéciale

Michelle recordó que ha conseguido en Tokio su tercera medalla de oro paralímpica consecutiva: “Son tres medallas paralímpicas pero esta es muy especial por ser a Tokio y por la dedicación que le he dado a mi entrenador que también es para él. Me gustaría dedicársela a toute ma famille”.

Laissez votre présence dans l’air à Paris 2024

Bien qu’elle n’ait que 27 ans, Michelle n’est pas claire sur sa présence aux prochains Jeux Paralympiques : “J’ai 27 ans mais vous pouvez voir mon âge. Je nage depuis 20 ans, mais Michelle je ne sais pas où c’est ira car en ce moment je souffre d’allergie et chaque année j’ai plus de blessures Michelle Je ne sais pas si elle va atteindre plus de plafond. Je ne sais pas si j’arriverai à Paris 24. Laisse-moi me détendre et on pensera à Paris plus tard“.