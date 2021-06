La pétition de Holby City passe 30 000 signatures alors que les fans travaillent pour sauver le spectacle .

La pétition a été créée quelques instants après l’annonce de l’annulation de l’émission (Photo: BBC)

Une pétition de Holby City sur Change.org a déjà passé 30 000 signatures alors que les fans continuent de faire campagne pour sauver la série.

La nouvelle a éclaté mercredi 2 juin qu’après vingt-trois ans, Holby City ne sera plus diffusée.

Une déclaration de la BBC disait: “Nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour faire place à de nouvelles opportunités et dans le cadre de l’engagement de la BBC à faire plus de programmes à travers le Royaume-Uni, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à l’émission en afin de remodeler la liste des dramatiques de la BBC pour mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays.’

À peine une heure après le début de l’actualité, un fan de Holby City – Jon Rodd – a lancé une pétition et cinq jours après sa publication, elle a déjà reçu plus de 30 000 signatures.

Sur la page de la pétition, Jon a écrit: ” Si, comme moi et ma famille, vous vous souciez tellement de ce programme, veuillez partager et signer cette pétition.

La pandémie a montré à quel point le public valorise le NHS, et Holby City est une représentation importante du travail effectué par le NHS et des problèmes auxquels le NHS, son personnel et ses patients sont confrontés.

Le nombre actuel de signatures s’élève à 32 196, 35 000 étant son prochain grand objectif. La page de la pétition est inondée de commentaires de fans sur l’importance du drame médical.

Change.org UK a déjà partagé la pétition sur sa page Twitter qui a attiré beaucoup plus de signatures.

Après 23 ans à l’antenne, @BBCHolbyCity sera annulé en 2022. Jon dit que « Holby City est une représentation importante du travail que fait le NHS », et demande à @BBCOne de sauver l’émission primée. Vous pouvez signer la pétition ici : https://t.co/l2C8OPK3J8 – Change.org Royaume-Uni (@UKChange) 3 juin 2021

Alors que les fans continuent de travailler pour sauver l’émission, le hashtag #SaveHolbyCity a été créé et présente plusieurs fans de Holby partageant les raisons pour lesquelles l’émission ne devrait pas être annulée.

Vous pouvez signer la pétition Change.org ici.

