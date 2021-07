La pétition de Katie Price dépasse les 650 000 signatures après les abus racistes de Three Lions | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancienne mannequin glamour, qui a fait campagne pour la première fois pour lutter contre les abus en ligne lorsqu’elle a lancé une pétition pour criminaliser l’intimidation sur Internet en 2017, a déclaré à ses abonnés sur Twitter que les ” vils abus racistes ” dirigés contre les joueurs anglais ” prouvent ” que sa ” pétition est plus importante que jamais ”. Price, 43 ans, a appelé le gouvernement à introduire de nouvelles règles qui garantiraient que les comptes de médias sociaux sont liés à des formes d’identification vérifiées. Les partisans pensent que cela aidera à «empêcher les activités nuisibles rendues anonymes», y compris les abus dirigés contre le fils adolescent de Price, Harvey.

Le mois dernier, Price a poursuivi un homme de 52 ans en justice après avoir partagé une vidéo blackface se moquant de Harvey, qui souffre du syndrome de Prader-Willi et d’autisme, sur son compte Twitter.

La pétition « track a troll », lancée en mars 2021, a déjà reçu une réponse du gouvernement après avoir obtenu dix mille signatures.

Le gouvernement a déclaré: “La vérification de l’identité des utilisateurs pour les médias sociaux pourrait avoir un impact disproportionné sur les utilisateurs vulnérables et interférer avec la liberté d’expression”.

« L’anonymat », poursuit la réponse, « sous-tend le droit fondamental des personnes à s’exprimer et à accéder à l’information en ligne dans une démocratie libérale ».

Cependant, après la défaite déchirante de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley, le soutien à la pétition de Price est passé à plus de 650 000, le plus grand nombre de toutes les pétitions électroniques ouvertes sur le site Web du gouvernement et du Parlement britanniques.

Marcus Rashford, 23 ans, Jadon Sancho, 21 ans, et Bukayo Saka, 19 ans, ont tous raté leurs tirs au but après que le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, les ait nommés pour affronter le gardien italien, Gianluigi Donnarumma, lors des tirs au but dimanche.

Des recherches menées par Channel 4 News ont révélé que près de deux mille commentaires discriminatoires et abusifs ont été publiés contre le trio anglais et leur coéquipier Raheem Sterling sur Twitter, avec 167 messages supplémentaires considérés comme des abus «à haut risque».

LIRE LA SUITE: La star anglaise Maguire dit que son père a été blessé lors de la bousculade de Wembley

Et Price a déjà été en contact avec des politiciens sur la manière dont la Grande-Bretagne peut lutter contre les abus en ligne à l’avenir.

Hier, elle a rencontré les députés conservateurs Siobhan Baillie et Andrew Griffith pour discuter des moyens d’empêcher la pêche à la traîne en ligne.

“Nous sommes tous d’accord”, a déclaré Price à ses 1,8 million d’abonnés sur Twitter, “que les abus anonymes sur les réseaux sociaux ont été laissés sans contrôle pendant trop longtemps”.