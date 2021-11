La pétition vise à sauver le Cinerama bien-aimé de Seattle alors que le cinéma approche de deux ans depuis la fermeture

Le cinéma Cinerama à Seattle. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

C’est comme le pire et le plus long cliffhanger de l’histoire du cinéma de Seattle : le cinéma bien-aimé Cinerama rouvrira-t-il un jour ? Lorsque? … Restez à l’écoute. Et reste frustré.

Alors que les cinéphiles sortent de l’hibernation pandémique prolongée qui les a envoyés au canapé pendant près de deux ans de consommation de films sur petit écran, une nouvelle pétition appelle à des réponses quant au moment où les lumières pourraient à nouveau clignoter au Cinerama.

Le cinéma historique du quartier de Belltown à Seattle est sombre depuis février 2020, date à laquelle il a été temporairement fermé pour rénovation. En mai 2020, les nouvelles sont allées de mal en pis lorsque la pandémie de COVID-19 s’est installée et que la fermeture du Cinerama a été prolongée dans un « avenir prévisible ».

Le théâtre, qui a ouvert ses portes en 1963, a été acheté par le regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen, en 1998. Le milliardaire geek de science-fiction et philanthrope a mis la place à travers une mise à niveau technologique de pointe en 2014 et c’est long été considéré comme le lieu incontournable pour les choses que vous avez juste besoin de voir sur grand écran. Le pop-corn enrobé de chocolat servi dans le hall n’a pas non plus fait de mal à attirer les gens.

Vulcan Inc., la société Allen qui gère bon nombre de ses actifs restants et est maintenant dirigée par sa sœur, Jody Allen, n’avait rien de nouveau à partager sur le Cinerama lorsqu’elle a été contactée par . lundi.

« Nous vous informerons lorsque nous aurons une mise à jour », a écrit un porte-parole.

La page d’accueil du site Cinerama. (capture d’écran Cinerama.com)

La pétition sur Change.org s’intitule « Save Seattle Cinerama ! » et a attiré près de 2 000 signatures en deux semaines. Mais il devrait avoir « un bajillion », a déclaré un commentateur.

Appelant le théâtre une institution de Seattle, avec « l’expérience de cinéma la plus exceptionnelle de la ville depuis sa création », la pétition déclare qu’il est urgent que le Cinerama soit sauvé.

« En signant cette pétition, vous demanderez à 1) Jody Allen, l’actuelle directrice du Paul Allen Estate (qui possède le théâtre), d’investir dans l’avenir de ce théâtre historique et de le remettre en marche ; et 2) le programme de préservation historique du département des quartiers de Seattle pour désigner le théâtre comme un monument de Seattle, le protégeant ainsi de la démolition.

Les visiteurs du site Web de Cinerama sont toujours accueillis par un grand message « NOUS SOMMES FERMÉS » renvoyant à des détails qui ont été initialement partagés le 27 mai 2020, sur la façon dont « la crise COVID-19 a eu un effet dévastateur sur de nombreuses entreprises, en particulier celles qui reposent sur des rassemblements publics et des événements spéciaux. Le compte Twitter de Cinerama n’a pas été mis à jour depuis le 17 juillet 2020, avec un tweet sur ce que les détenteurs de cartes-cadeaux de théâtre peuvent faire pour obtenir des remboursements.

Retour sur les 570 sièges de Cinerama depuis l’écran incurvé. (Photo de fichier . / Frank Catalano)

La fermeture en février 2020 était destinée à des rénovations visant à remédier à l’usure normale dans tout le bâtiment, au remplacement de la moquette, etc. Et une refonte de la cuisine était prévue pour permettre au théâtre d’élargir son offre alimentaire, a déclaré Vulcan à l’époque. Mais un certain nombre d’employés ont perdu leur emploi et des questions se sont posées avant même la pandémie pour savoir si le Cinerama reviendrait un jour.

Avec son écran géant incurvé, ses sièges rouges inclinables et son plafond parsemé de lumières étoilées, le cinéma phare est un leader technologique en matière de projection de films et de son, grâce à Paul Allen. Si Vulcan ne rouvre pas le cinéma, les cinéphiles de la ville se demandent depuis près de deux ans qui interviendra.

Amazon, dont le siège mondial se trouve à quelques pâtés de maisons, a été présenté comme un sauveur potentiel. Le géant de la technologie gère déjà son service de streaming Prime Video et achète et produit du contenu cinématographique et télévisuel via Amazon Studios. Et puis en mai, il a perdu 8,5 milliards de dollars pour acquérir le studio hollywoodien de longue date MGM – les gardiens de la franchise James Bond.

Le dernier film de Bond « No Time to Die » fait partie des grands blockbusters qui attirent les gens hors de chez eux et retournent au cinéma cet automne. « Dune », « Eternals » et « Venom: Let There Be Carnage » sont parmi les autres titres menant à une résurgence du box-office national alors que les gens se sentent à nouveau plus à l’aise de se rassembler en public.

Pour ceux qui ont signé la pétition pour sauver le Cinerama, un échantillon de commentaires a davantage incité Vulcan à rouvrir, ou pour tout acheteur potentiel :

“Le Cinerama est le meilleur endroit pour voir un film dans la ville et occupe une place convoitée dans l’histoire et le cœur de Seattle.” « Cinerama me manque désespérément. J’ai adoré y aller. L’écran géant, le pop-corn au chocolat, les étoiles au plafond, tout est parfait. J’y retournerais tout le temps s’il rouvrait. «Cinerama est essentiel à l’unité de Seattle en tant que ville alors que nous sortons de la pandémie. Il a besoin de plus d’investissements en tant que repère culturel, pas d’une hache qui se profile au-dessus de sa tête ! » « Mon théâtre préféré de tous les temps. Sans aucun doute, il doit être sauvé.