La peur de Dieu s’en prend aux sites de contrefaçon présumés – WWD

Fear of God s’attaque aux sites Web présumés contrefaits qui, selon elle, déploient des techniques pour détourner les marques et les responsables de l’application de leurs lois.

Dans une plainte pour marque et contrefaçon déposée ce mois-ci devant un tribunal fédéral de l’Illinois, la marque de vêtements de luxe a ciblé un certain nombre de sites Web qui, selon Fear of God, opèrent en Chine et dont elle n’a indiqué les noms commerciaux que dans un document scellé déposé devant le tribunal. La plainte allègue que les sites Web imitent l’apparence de sites Web de vente en gros et d’autres sites de revente légitimes pour vendre des contrefaçons présumées et des produits portant atteinte aux marques déposées Fear of God.

Les sites de commerce électronique utilisent également des stratégies pour dissimuler leurs identités réelles, notamment en utilisant plusieurs profils et en utilisant faussement le nom de Fear of God sur leurs sites, selon la poursuite. Sur le back-end, ils utilisent des comptes offshore pour garder les bénéfices hors de portée des poursuites et des forces de l’ordre aux États-Unis, selon la plainte.

“Les tactiques utilisées par les défendeurs pour dissimuler leur identité et l’étendue de leur opération rendent pratiquement impossible pour le demandeur d’apprendre la véritable identité des défendeurs et l’interfonctionnement exact de leur réseau de contrefaçon”, indique la plainte. « Si les défendeurs fournissent des informations crédibles supplémentaires concernant leur identité, le demandeur prendra les mesures appropriées pour modifier la plainte.

“Les contrefacteurs tels que les défendeurs opèrent généralement sous plusieurs alias de vendeur et comptes de paiement afin qu’ils puissent continuer à fonctionner malgré les efforts d’exécution du demandeur”, indique la plainte. “Sur information et croyance, les défendeurs maintiennent des comptes bancaires offshore et déplacent régulièrement des fonds de leurs comptes financiers vers des comptes bancaires offshore en dehors de la juridiction de ce tribunal pour éviter le paiement de tout jugement pécuniaire accordé au demandeur.”

La poursuite porte plainte pour contrefaçon et contrefaçon de marque, et pour fausse appellation d’origine, pour avoir prétendument induit les clients en erreur quant à l’authenticité de prétendus vêtements Fear of God contrefaits.

En plus de la plainte, la société a demandé au tribunal d’accorder une ordonnance d’interdiction temporaire pour suspendre la vente et l’importation des produits.

« L’entrée d’un [temporary restraining order] est approprié car cela empêcherait immédiatement les défendeurs de profiter de leur utilisation abusive des marques déposées Fear of God et préserverait le statu quo jusqu’à ce qu’une audience puisse avoir lieu », a déclaré la société dans un dossier.

« En l’absence d’un [temporary restraining order] sans préavis, les défendeurs peuvent et vont probablement enregistrer de nouveaux magasins de commerce électronique sous de nouveaux alias et déplacer tous les actifs vers des comptes bancaires offshore en dehors de la compétence de ce tribunal », a écrit la société.

Fear of God a été fondée en 2013 par Jerry Lorenzo et est devenue une marque de streetwear et d’accessoires de luxe portée par des célébrités, a déclaré la société.