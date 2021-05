La peur de Dieu sera mise en lumière dans le prochain pop-up Nordstrom – WWD

Nordstrom s’est associé à la marque Fear of God, basée à Los Angeles, pour son dernier concept pop-up.

Le détaillant s’est tourné vers le fondateur de Fear of God, Jerry Lorenzo, pour la 13e édition de ses New Concepts @ Nordstrom, qui présentera un produit exclusif principal et Essentials plus jeune ainsi que des baisses de l’offre de la septième collection de la marque, sa collaboration avec New Era et son nouvelle ligne Essential Kids.

La capsule principale comprendra des costumes, des vestes, des accessoires et des chaussures ainsi que des sweats à capuche et des pulls molletonnés Fear of God. L’offre Essentials comprendra une sélection de pulls molletonnés, pantalons de survêtement, hauts, shorts et vestes dans deux coloris exclusifs, pierre et ciment. La boutique comprendra également une sortie anticipée de la dernière baisse de chaussures de Fear of God, «The California», pour hommes, femmes et enfants. Nordstrom sera le partenaire de vente au détail exclusif en Amérique du Nord pour la chaussure, qui sera lancée à l’échelle mondiale en septembre.

Au total, les prix au pop-up vont de 30 $ à 3195 $. Esthétiquement, la conception de la boutique imitera la sensibilité minimale de la peur de Dieu avec des murs texturés et des luminaires qui ressemblent au calcaire et au béton. Le produit sera affiché sur des luminaires chromés pour compléter la palette neutre du design.

L’idée de la boutique est née de la longue relation entre Sam Lobban, vice-président senior du designer et New Concepts chez Nordstrom, et Lorenzo. «L’une des premières personnes que j’ai appelées lorsque j’ai commencé à travailler pour Nordstrom était Jerry, je pense que ce qu’il a construit est incroyable et il a été un grand partisan de la nôtre», a déclaré Lobban. «Lorsque nous imaginions le Concept 013: la peur de Dieu, il était important pour nous de mettre en évidence l’assortiment diversifié proposé par la marque et de les rassembler pour que nos clients puissent faire leurs achats en un seul endroit. En dehors du pop-up expérientiel de la peur de Dieu au centre-ville de Los Angeles en 2019, c’est la première fois que tous les éléments de la marque sont réunis en un seul endroit en Amérique du Nord et nous sommes ravis de nous associer et de partager l’interprétation distincte de l’américain par la marque. luxe.”

Lorenzo a ajouté: «Étant une marque axée sur le service, il semble naturel de s’associer à Nordstrom. Nos intentions sont alignées en ce sens que nous nous efforçons tous les deux de fournir les meilleurs produits d’exploration, de solutions et de produits à nos clients à chaque étape de leur vie. »

Concept 013: Fear of God sera disponible en ligne du vendredi au début du mois d’août ainsi que dans 11 points de vente: le Nordstrom Men’s Store à New York; le fleuron du centre-ville de Seattle; Michigan Avenue à Chicago; South Coast Plaza à Costa Mesa, Californie; Fashion Valley à San Diego; Century City à Los Angeles; Valley Fair à San Jose, Californie; Tysons Corner à McLean, en Virginie; Northpark à Dallas; Aventura en Floride et Pacific Center à Vancouver, Colombie-Britannique au Canada.

La stratégie pop-up New Concepts a été lancée en janvier 2019 et a inclus Out Cold, avec des produits pour les intempéries; une boutique Entièrementworld axée sur la collection Scott Sternberg et un vestiaire Thom Browne. En février, il a célébré le Mois de l’histoire des Noirs avec un concept appelé Black_Space qui mettait en vedette cinq créatifs noirs qui ont sélectionné à la main des marques pour le pop-up.