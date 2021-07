La peur de la 3ème vague de Covid se profile alors que le Karnataka enregistre plus de nouveaux cas que de récupérations pour le 2ème jour

Des directives similaires ont également été publiées pour appliquer les directives Covid-19 lors d’événements tels que des cérémonies de mariage, des fêtes, entre autres.

La peur de la troisième vague de coronavirus dans l’État du Karnataka pourrait s’avérer réelle car l’État a enregistré pour la deuxième journée consécutive plus de nouveaux cas que les récupérations quotidiennes de patients Covid. Ce qui aggrave encore la crainte, c’est que l’écart entre les cas signalés et les récupérateurs de Covid est également supérieur à 700. Selon un rapport d’Indian Express, le nombre total de cas signalés dans l’État jeudi était de 2052 alors que le nombre de récupérations le même jour était de 1332. Depuis la mi-mai, alors que la deuxième vague commençait à s’essouffler, les récupérations étaient plus nombreuses que les nouveaux cas quotidiens, mais la tendance s’est inversée au cours des 2 derniers jours avec une marge énorme.

Sur le total de 2052 nouveaux cas signalés jeudi, le nombre le plus élevé a été signalé à Bengaluru Urban à 506, suivi de 396 et 174 nouveaux cas respectivement à Dakshina Kannada et Udupi. Environ 150 cas chacun ont également été signalés dans les régions de Mysuru et Hassan de l’État. Un total de 35 décès liés à Covid-19 ont également été enregistrés dans l’État le même jour avec le bilan le plus élevé de neuf décès à Bengaluru Urban, suivi de huit décès à Dakshina Kannada. Avec l’ajout jeudi, le nombre total de cas actifs dans l’État est passé à 23 253.

Conscient de la tendance à la hausse des cas de coronavirus dans la capitale de l’État, le commissaire en chef du BBMP, Gaurav Gupta, a demandé aux responsables de la ville d’intensifier les tests, la recherche des contacts et de prendre des mesures de précaution supplémentaires pour contrôler la propagation croissante du virus. Le commissaire du BBMP a également demandé aux autorités d’imposer des sanctions aux personnes qui violent les normes Covid-19 dans la ville dans les lieux publics. Des directives similaires ont également été publiées pour appliquer les directives Covid-19 lors d’événements tels que des cérémonies de mariage, des fêtes, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.