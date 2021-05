La peur de la mort due au COVID-19 n’est pas un motif de mise en liberté provisoire, juge la Cour suprême

La cour suprême a également déclaré que les tribunaux ne prendraient pas en considération les instructions de la Haute Cour d’Allahabad lors de l’octroi d’une caution anticipée. (Photo de fichier)

La Cour suprême de l’Inde a déclaré aujourd’hui que la caution anticipée ne pouvait pas être accordée en raison de la peur de la mort due au COVID-19. Le tribunal a fait cette observation tout en suspendant une ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad qui avait accordé une caution pour cette appréhension. La Haute Cour d’Allahabad avait également déclaré dans son ordonnance que l’Uttar Pradesh manquait de préparation et de ressources pour faire face à la crise du COVID-19 et que la personne arrêtée risquait donc de contracter le virus. La Haute Cour avait formulé ces observations lors de l’audition d’une demande de mise en liberté provisoire de Prateek Jain, inculpé en vertu des articles 420, 467, 468, 471, 506 et 406 du Code pénal indien.

La cour suprême a également déclaré que les tribunaux ne prendraient pas en considération les instructions de la Haute Cour d’Allahabad tout en accordant une caution anticipée et devraient prendre une décision en fonction du bien-fondé de chaque affaire, a rapporté Bar and Bench.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait contacté la Cour suprême pour contester l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad. Le gouvernement de l’UP a fait valoir que l’ordonnance de la Haute Cour implique que l’administration de la justice pénale doit être suspendue pendant la pandémie en cours et que les contrevenants doivent avoir les mains libres lorsqu’ils commettent des crimes.

La Haute Cour d’Allahabad avait déclaré que l’appréhension d’un accusé infecté par un nouveau coronavirus avant et après son arrestation et la possibilité qu’il le propage peut être considérée comme un motif valable d’octroi d’une caution anticipée à un accusé. La Haute Cour a également déclaré que les temps extraordinaires nécessitaient des recours extraordinaires, ajoutant que la loi devait être interprétée d’une manière qui soit en phase avec les temps désespérés.

