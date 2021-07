La peur de la répétition de Bakou a incité Verstappen à s’arrêter au stand · .

Red Bull a fait venir Max Verstappen pour un arrêt supplémentaire au stand lors du Grand Prix d’Autriche, car ils voulaient minimiser le risque de défaillance inattendue des pneus.

Verstappen a perdu une victoire probable dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan le mois dernier lorsqu’il a subi une défaillance du pneu arrière gauche alors qu’il menait avec cinq tours à faire. Le directeur de l’équipe, Christian Horner, a admis que l’équipe l’avait éloigné d’une confortable avance en raison d’inquiétudes concernant ses pneus.

« Je pense que l’on s’arrête, après l’Azerbaïdjan, et quand vous avez 25 secondes d’avance avec un arrêt au stand gratuit, pourquoi prendre le risque ? il a dit.

Verstappen a appris sur sa radio que l’équipe avait trouvé une coupure sur l’un de ses pneus après son deuxième arrêt au stand.

“Nous pouvions voir qu’il y avait une petite coupure”, a déclaré Horner. “Ce n’était pas significatif, mais c’était suffisant pour attirer votre attention.”

Le pilote Red Bull avait suffisamment d’avance sur Valtteri Bottas, deuxième, pour pouvoir effectuer son arrêt au stand sans risquer de perdre son avance.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en images“Le seul risque était l’arrêt lui-même, ce que les gars ont fait de manière phénoménale”, a déclaré Horner. « Je l’ai eu à un peu moins de deux secondes, ils ont fait demi-tour rapidement.

«Max a fait un excellent travail, puis a amélioré son propre tour le plus rapide et cela nous a juste donné une course à moindre risque jusqu’à l’arrivée. C’était donc une chose prudente à faire, je pense.

Verstappen a déclaré qu’il n’avait aucune idée que l’un de ses pneus avait été coupé, mais il était heureux que la nouvelle gomme lui ait permis de signer le meilleur tour et de marquer un point de bonus.

“Je n’étais pas sûr qu’ils allaient me boxer pour ce tour le plus rapide, donc j’étais en fait assez heureux quand ils m’ont appelé”, a-t-il déclaré. « Et bien sûr, ils ont découvert la coupure, mais honnêtement, en conduisant, je n’ai rien ressenti. Mais mieux vaut être prudent et ensuite je pourrais faire le tour le plus rapide, donc c’était parfait.

