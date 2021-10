La peur de la santé de l’étoile ‘Leave It to Beaver’ lui a laissé 5 ans à vivre, provoquant un changement majeur dans sa vie

Jerry Mathers, qui a joué le rôle de Beaver Cleaver dans la sitcom classique des années 1950 Leave It to Beaver, a célébré son 73e anniversaire en juin. S’il n’avait pas fait de changements majeurs dans sa vie, il n’aurait peut-être pas atteint cet âge. Dans une interview accordée à Fox News en 2017, Mathers a déclaré qu’on lui avait dit qu’il devait mieux manger après avoir reçu un diagnostic de diabète. Sinon, il n’aurait que trois à cinq ans à vivre.

« Je vivais la belle vie », a déclaré Mathers à Fox News à l’époque. « J’avais des activités annexes et l’une d’elles était une entreprise de restauration. Et je faisais beaucoup de cinéma et de télévision pour les équipes, ce qui représente environ 100 à 200 personnes. C’est comme monter un restaurant entier. » Comme il était tout le temps autour de la nourriture, il mangeait cinq à six repas par jour, en plus il gagnait beaucoup d’argent en tant que traiteur. « Tout se passait bien et tout le monde autour de moi était au moins aussi gros que moi », a-t-il déclaré.

Mathers a ensuite été diagnostiqué avec un diabète de type 2, une hypertension artérielle et un mauvais cholestérol. Lors d’une visite chez le médecin en 1997, on lui a dit qu’il ne vivrait que trois à cinq ans s’il ne modifiait pas son alimentation. Il a perdu 55 livres après avoir vendu son entreprise de restauration et suivi un régime strict. « Depuis, je contrôle mon poids avec un régime alimentaire et de l’exercice. Je marche tous les jours environ 6 à 8 miles », a déclaré Mathers en 2017. « Et je suis maintenant pré-diabétique à cause de cela … mourir du diabète est une terrible maladie. C’est vraiment une mort horrible. Cela brûle essentiellement différentes parties de votre corps. «

Pourtant, Mathers a compris que c’était une lutte quotidienne pour rester en bonne santé. Il a décidé de parler quand il l’a fait pour aider à éduquer ses fans sur le diabète. « C’est vraiment difficile, surtout quand je sors pour manger. Mais je pense : ‘Je peux avoir ça, mais est-ce que je veux courir plus loin pour perdre du poids ? Pourrais-je même l’enlever ?’ C’est un combat quotidien », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas guéri. C’est quelque chose que je dois gérer tout le temps. Et j’espère qu’en éduquant les gens sur le diabète, je pourrai sauver mes fans. »

Après la fin de Leave It to Beaver, Mathers a pris sa retraite d’acteur pour terminer ses études secondaires. Il a également servi dans l’Air Force Reserve et a obtenu un diplôme en philosophie de l’Université de Californie à Berkeley. Il est parfois apparu dans des réunions de Leave It to Beaver et a été invité dans d’autres émissions de télévision jusqu’en 2008. Il continue de rencontrer des fans en assistant à des conventions. En août, lui et son frère à l’écran Tony Dow ont assisté au Comic Con au Broadmoor World Arena à Colorado Springs, Colorado.

Lorsqu’on lui a demandé comment il évitait les difficultés auxquelles de nombreuses autres enfants stars sont confrontées, Mathers a déclaré à la Colorado Springs Gazette que ses parents s’assuraient qu’il avait une vie moyenne en dehors de la télévision. « Mon père était enseignant et directeur adjoint et a fini comme surintendant », a expliqué Mathers. « J’étais l’aîné, alors je suis rentré chez moi avec une vie de famille normale. Quand je suis rentré à la maison, j’étais le personnage de Wally. Je faisais des corvées. Ce n’est pas comme si j’étais un grand acteur et que le reste de la famille était juste assis là. »