La peur de Leticia Sabater au lit qui lui a presque coûté la vie

01/01/2021 à 09:39 CET

Leticia Sabater il est devenu l’ombre de ce qu’il était il y a plus de vingt ans. Celle qui était l’icône d’une génération d’enfants en raison du plaisir de ses programmes pour enfants vit maintenant de sa renommée du passé et se consacre à visiter les décors les plus uniques pour montrer les nouvelles de sa vie.

Pour cette raison, il est allé à Sábado Deluxe avec l’intention de montrer comment avaient été ses dernières touches esthétiques. Parmi eux, un lifting total et une mastopexie qui ont permis de garder ses seins toujours gaies. Assure ayant dépensé environ 25 000 euros pour leurs opérations cosmétiques et l’un de ses objectifs a été d’avoir la même taille que Jennifer Lopez.

Cependant, ce qui a attiré l’attention du monde entier, c’est autre chose. A commenté que ta vie sexuelle a été très occupée ces derniers temps car il a beaucoup de succès auprès des hommes. Pour cette raison, il a invité chez lui un « ami » d’une « trentaine d’années » et ils se sont laissé emporter au point que Leticia Sabater a failli mourir étouffée en lui faisant une fellation. D’après ce qu’elle dit, la célébrité catalane a un succès incroyable auprès du sexe opposé.