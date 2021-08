la peur de ne pas être connecté au mobile

15/08/2021 à 17h30 CEST

Doit-on faire une expérience ? Regardons autour de nous, peu importe où nous sommes. Dans le métro, le bus, la plage, prendre un café & mldr ;.

Le panorama que nous trouverons probablement est celui de beaucoup de ceux qui nous entourent en regardant l’écran du mobile. De plus, il est fort probable que pour faire cet exercice nous devions lever la tête d’un écran.

Cela peut vous intéresser : Savez-vous comment les nouvelles technologies affectent la santé de nos enfants ?

Et nous vivons connectés au réseau : travailler, faire du shopping, consulter des destinations de vacances possibles, des messages, des e-mails ou consulter la météo, sont quelques-unes des actions que nous effectuons quotidiennement devant les écrans.

En réalité, Les Espagnols passent en moyenne 6 heures et 54 minutes par jour sur Internet selon une étude de Hootsuite et We Are Social. Ce scénario a mis de nombreux risques sur la table.

Plus de la moitié des Espagnols souffrent de nomophobie

Des données récentes du Centre d’études spécialisées sur les troubles anxieux montrent que près de 53 % des Espagnols souffrent nomophobie, acronyme de l’expression anglaise « no-mobile-phone phobie & rdquor ;, c’est-à-dire le peur irrationnelle de rester un certain temps sans téléphone portable.

Ce chiffre s’élève à 81% dans le cas des plus jeunes selon une étude de la société OnePoll.

Face à cette réalité, il devient encore plus pertinent de prendre conscience de nos comportements, notamment devant les plus petits. On entend à maintes reprises « il est comme sa mère » ou « il parle comme son père ».

Et bien que la génétique soit en partie responsable de ces expressions, le secret réside dans les neurones miroirs, un concept né en Italie des mains d’un groupe de recherche de l’Université de Parme en 1996 et qui fait référence aux cellules nerveuses responsables de cela. nous imitons certains comportements que nous voyons chez les autres.

Les trois premières années de la vie des enfants sont essentielles à leur développement ultérieur, et cela inclut l’environnement numérique.

Un scénario dans lequel la plupart des familles suspendent, comme le montre une étude publiée dans la revue Child Development sur le nombre de fois que les téléphones portables, ordinateurs ou tablettes interrompent le temps qu’ils passent avec leurs enfants.

170 familles avec au moins un enfant d’âge moyen de trois ans y ont participé et 48% ont révélé que ces appareils interrompent la relation avec leurs enfants trois fois ou plus par jour, contre 11% qui ont assuré que cela n’est jamais arrivé.

Comment effectuer des routines de déconnexion ?

Pour cette raison, les experts de la société Qustodio, dédiée au contrôle et à la protection de l’utilisation des appareils mobiles par les enfants, ont dressé une liste de recommandations à destination des familles afin de garantir à leurs enfants une routine numérique saine basée sur leurs propres références proches.

Donner l’exemple, la meilleure option. Les neuroscientifiques et les psychologues prétendent que les mineurs apprennent les choses de deux manières : par essais et erreurs et par l’observation.

C’est là que les neurones miroirs entrent en jeu et c’est la manière dont les mineurs commencent à comprendre comment interagir avec l’environnement en fonction de ce que font leurs référents, en l’occurrence leurs parents.

Déconnexion numérique obligatoire à la maison. Assurer un temps quotidien loin des écrans est important, même s’il est parfois difficile d’atteindre cet objectif.

Il est vrai que le télétravail ne facilite pas la tâche, puisque depuis qu’un modèle de télétravail hybride s’est imposé dans de nombreuses entreprises, près de 7 Espagnols sur 10 déclarent répondre à des appels de travail en dehors des heures de travail, selon les données fournies par la plateforme Infojobs.

Éteindre nos appareils électroniques, respecter les heures de travail et consacrer plus de temps à d’autres activités de plein air peuvent avoir un effet bénéfique sur nos enfants.

Gérer les temps d’utilisation. Selon les données de Qustodio, 37% des familles n’établissent pas de limite horaire sur l’utilisation des écrans à la maison.

L’analyse de la consommation numérique par les mineurs de la plateforme mettait déjà en garde contre l’augmentation excessive du temps d’utilisation par les mineurs qui a augmenté de 76% dans les réseaux sociaux, dans les applications de communication de 49%, de 25% dans les plateformes de vidéo en ligne et 23% dans les jeux vidéo.

Et le fait est que les plus jeunes utilisaient des appareils numériques jusqu’à 9 heures par jour, selon l’Observatoire social de La Caixa.

Utilisation de plateformes de sécurité numérique. Dans une étude récente du Panel des ménages de la Commission nationale du marché de la concurrence (CNMC), 74% des parents savent que ces applications de contrôle parental existent, mais seulement 1 famille sur 10 les utilise.

Grâce à l’utilisation de ce type d’outils, il est possible d’éviter les discussions avec les enfants et de commencer à adopter des routines numériques qui garantissent le bien-être numérique de toute la famille et sont un soutien et une ressource pour les parents.