La peur de Ralf Rangnick soulevée par un expert sonne vraie alors que le patron de Man Utd a dit qu’il se débattait dans les profondeurs

Ralf Rangnick a du mal à faire passer son message dans le vestiaire expérimenté de Manchester United selon un expert – et comme un autre observateur l’a prédit.

Le patron par intérim des Red Devils est en pirogue jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il passera à un poste de consultant. Bien qu’il occupera bientôt un poste clé aux côtés des chefs de United, sa grande tâche consiste désormais à se classer parmi les quatre premiers.

Bien qu’il soit resté invaincu lors de ses quatre premiers matches de Premier League, Rangnick n’a pas vraiment convaincu.

En fait, il a admis que il n’a pas fait autant de progrès comme il l’espérait maintenant.

Rangnick, 63 ans, est l’un des entraîneurs les plus expérimentés d’Europe. Il a fait des merveilles avec Hoffenheim et Schalke plus tôt dans sa carrière. Ensuite, il a mis le RB Leipzig et le RB Salzbourg sur la carte à la fois en tant qu’entraîneur et en tant que directeur sportif.

Mais Paul Merson a prédit avant l’arrivée de l’entraîneur à Old Trafford qu’il pourrait avoir du mal car il n’a jamais travaillé avec un vestiaire rempli de joueurs expérimentés et de «superstars».

Selon Steve Nicol, ces luttes sont réelles et c’est un problème pour Rangnick.

« Savez-vous ce que je trouve intéressant ? » l’ancien défenseur de Liverpool a déclaré à ESPN FC.

« Si vous regardez tous les endroits où il est allé auparavant, Rangnick, il a toujours été des joueurs et des équipes jeunes et prometteurs, qui si vous dites sauter à travers un mur, ils le feront sans y penser.

«Il n’a jamais embauché une équipe avec l’expérience de tous ces joueurs de Man Utd et il ne semble pas qu’ils soient intéressés par ce qu’il a à dire, pour cette raison particulière.

« Il n’a donc aucune expérience avec ce type de joueur. Ce sont toujours des jeunes qui font ce qu’ils leur disent.

Lié à cela, de plus en plus d’observateurs ont affirmé que le langage corporel de certains joueurs de United est une préoccupation.

Rangnick a des soucis avec Man Utd

Gary Neville et Gabriel Agbonlahor ont choisi Cristiano Ronaldo pour être allé directement dans le tunnel – au lieu d’applaudir les fans itinérants – après le match nul 1-1 de lundi contre Newcastle.

Neville a également choisi l’attitude de Bruno Fernandes comme une préoccupation. Globalement, il a qualifié les joueurs de « groupe de sacs à dos ».

United revient à l’action jeudi face à Burnley à Old Trafford.

Au début du match, ils sont à sept points d’Arsenal, quatrième, avec deux matchs en main.