The View a suscité la colère de la vice-présidente Kamala Harris cette semaine après un fiasco COVID-19 sur le plateau juste avant sa comparution prévue. Harris était censée être une invitée de The View vendredi, et les co-hôtes ont été invités à passer un test PCR supplémentaire au préalable pour s’assurer qu’elle ne serait pas infectée. Une série de problèmes de communication a ensuite laissé son personnel méfiant envers les producteurs de The View, selon un rapport de CNN Business.

Des sources familières avec la situation à The View ont déclaré qu’un représentant de l’émission avait “suggéré” que tous les co-animateurs avaient reçu des résultats de test de coronavirus négatifs la veille de l’apparition de Harris. Cependant, vendredi matin, il y a eu un brusque changement de plan lorsque Sunny Hostin et Ana Navarro ont été retirés du plateau quelques instants avant le début de l’interview. Le moment dramatique a laissé tout le monde sous le choc – y compris Harris et son équipe, disent-ils.

L’initié anonyme a déclaré que l’équipe derrière The View n’avait toujours pas communiqué avec l’équipe de Harris sur ce qui s’était passé et sur les raisons pour lesquelles ils avaient été amenés à croire que l’ensemble était sûr si ce n’était pas le cas. Le personnel de Harris serait “profondément préoccupé” par l’incident. Les dirigeants d’ABC le sont également, y compris le président d’ABC News, Kim Goodwin, qui était présent et qui serait “agacé et embarrassé”.

Jusqu’à présent, ABC et les producteurs de The View n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les rapports sur la confusion de Harris. Pendant ce temps, Navarro et Hostin ont tous deux passé plusieurs tests depuis lors, y compris la PCR et des tests rapides. Tous sont revenus négatifs, suggérant que les résultats qui les ont retirés de l’antenne vendredi matin étaient de faux positifs. Ils ont été emmenés hors du plateau par le producteur exécutif Brian Teta, qui a déclaré qu’il agissait rapidement et ne pensait qu’à la sécurité de toutes les personnes impliquées. Il a ajouté: “Cela a conduit à une télévision vraiment gênante que j’aimerais récupérer si je le pouvais.”

L’interview de vendredi avec Harris a été retardée et abrégée et a fini par être menée à distance. Cela aurait limité les sujets de conversation que les deux parties avaient prévu, ce qui a été leur plus grande déception. Hostin et Navarro ont pu reprendre le travail lundi sans aucun problème. Jusqu’à présent, on ne sait pas si Harris a subi des tests COVID-19 ultérieurs. The View continue d’être diffusé normalement en semaine à 11 h HE sur ABC.