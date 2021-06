Susanna Reid fait griller Kwasi Kwarteng sur le report du «Jour de la liberté»

Le verdict du haut ministre du cabinet est venu dans un article pour marquer le cinquième anniversaire du résultat historique du référendum sur l’UE le 23 juin la semaine dernière. Il s’agit d’un rapport de l’Independent Business Network (IBN), présidé par l’ancien député européen du Brexit Party, John Longworth, qui a conclu que le “Project Fear” du Remainer s’est avéré être un Project Delusion. Il estime que le Royaume-Uni est “sur la voie d’une forte croissance économique”.

M. Kwarteng a déclaré qu’en dépit de la pandémie de covid, “la Grande-Bretagne récolte déjà les fruits” du vote de 2016, soulignant le succès du programme de vaccins, secouant les règles de l’UE en matière d’aides d’État, utilisant de nouveaux pouvoirs pour encourager la recherche et le développement, et pointant vers une analyse qui montre que le Royaume-Uni est la première destination des investisseurs étrangers en Europe.

Il a déclaré : « À chaque étape du processus, nous faisons tout notre possible pour nous assurer que le Royaume-Uni est le meilleur endroit au monde pour démarrer et développer une entreprise. À cette fin, nous avons mis en place le groupe de travail sur l’innovation, la croissance et la réforme de la réglementation pour aider à faire la lumière sur la meilleure façon d’utiliser nos nouvelles libertés réglementaires, et nous répondrons à leurs propositions dès que possible.

«Notre nouvelle unité des opportunités du Brexit veillera à ce que nous exploitions ces avantages, en tirant le meilleur parti des opportunités économiques et politiques du Brexit pour renforcer notre économie dynamique et de libre entreprise qui embrasse les instincts et le savoir-faire du secteur privé.

« Nous posons les bases pour mieux reconstruire après la pandémie – et les premiers signes sont positifs. »

Il a également souligné les 68 accords commerciaux conclus depuis le début de l’année dernière avec le dernier avec l’Australie qui a mis le Royaume-Uni sur la voie de l’adhésion au Partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) avec un PIB de 9 000 milliards de livres sterling.

Le Brexit est qualifié de “succès” jusqu’à présent (Image: .)

«Nous faisons de ce pays une véritable Grande-Bretagne mondiale, et ce fait est incarné par notre présidence de la COP26 – faisant avancer notre révolution industrielle verte à l’échelle mondiale alors que nous cherchons à éradiquer notre contribution au changement climatique.

“Encore une fois, ce leadership signifie plus d’opportunités pour les Britanniques – prenez l’annonce de GE Renewable qu’ils investiraient dans l’éolien offshore au large de Teesside, créant jusqu’à 750 emplois dans la région.

«Ce n’est qu’un avant-goût des progrès que nous avons réalisés au cours des cinq années écoulées depuis que nous avons voté pour reprendre le contrôle. Pensez simplement à ce que nous pouvons espérer dans les cinquante prochaines années.

L’optimisme de M. Kwarteng est également étayé par un rapport détaillé du groupe IBN de M. Longworth qui a examiné les différentes revendications formulées par les Remainers pendant et après le référendum.

Il a noté qu’en 2016, le rapport national de juin 2016 du Fonds monétaire international pour le Royaume-Uni avait prédit qu’un manque d’accès au commerce conduirait à la délocalisation d’entreprises vers l’UE, en particulier dans les services financiers.

Cependant, la réalité est que les services financiers britanniques « se sont renforcés » avec. deux ans immédiatement après le vote.

Pendant ce temps, le rapport de l’OCDE d’avril 2016 sur les conséquences économiques du Brexit affirmait que le Brexit ferait du Royaume-Uni une destination moins attrayante pour les investissements.

Mais le rapport indique que la réalité est que l’enquête EY 2020 sur l’attractivité des IDE a révélé que le Royaume-Uni est la destination la plus attrayante pour les investissements cette année.

Au lieu de perdre 100 000 emplois dans les services financiers, l’IBN a constaté que le nombre d’emplois avait augmenté.

Il a également noté que la dirigeante du TUC, Frances O’Grady, a fait valoir dans un discours de 2016 que des emplois seraient supprimés dans le secteur manufacturier à la suite d’un vote en faveur du départ.

Cependant, un document d’information de la Chambre des communes de 2020 a révélé que le nombre d’emplois dans le secteur manufacturier avait augmenté de près de 10 000 entre 2016 et 2019.

M. Longworth a déclaré : « La décision du Royaume-Uni de quitter l’UE il y a cinq ans s’est avérée la bonne. La croissance continue du PIB a déjoué toutes les attentes de Remain, la capacité d’écrire nos propres réglementations a permis à The City de rester la première destination en Europe pour les investissements dans les services financiers, et nous avons pris un bon départ pour conclure des accords commerciaux mutuellement avantageux avec le reste. du monde.”

Kwasi Kwarteng est optimiste quant à un Royaume-Uni post-Brexit (Image: Em Pics)

Même la CBI, qui a soutenu Remain, a offert des perspectives positives pour l’économie britannique malgré son implication dans les revendications du projet Fear autour de l’UE.

Ses recherches auprès de près de 600 entreprises suggèrent qu’au cours des trois mois précédant juin, l’activité du secteur privé a augmenté au rythme le plus rapide depuis six ans.

L’activité de fabrication et de distribution a progressé à des taux record tandis que la croissance des services aux entreprises et professionnels est restée forte, mais l’activité des services aux consommateurs a continué de baisser, a déclaré le CBI.

Alpesh Paleja, économiste en chef de la CBI, a déclaré: « Avec une grande partie de l’économie ayant maintenant rouvert, nous constatons une augmentation de l’activité dans l’ensemble de l’économie.

“Avec des attentes solides pour les mois à venir et une réelle positivité en termes de vaccination, les prévisions du CBI montrent que le PIB britannique est en passe de revenir aux niveaux d’avant Covid d’ici la fin de l’année.

“Là où il faut rester vigilant, c’est l’émergence d’une reprise à deux vitesses.”

La CBI a ajouté que des secteurs tels que la fabrication, la distribution et les services aux entreprises et professionnels semblaient bien sur la voie de la reprise, tandis que les entreprises dans des secteurs tels que les voyages avaient besoin d’un plus grand soutien pour éviter la perte d’emplois qualifiés.