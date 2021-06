La peur du tapering cède la place à la peur de l’inflation ⋆ 10z viral

par Paul Wong, Sprott Money :

Mai 2021 a été le mois le plus performant pour l’or depuis juillet 2020, le métal jaune grimpant de 7,79%. L’argent a augmenté de 8,14% pour le mois. En revanche, le platine a perdu 1,10 % et le palladium a baissé de 3,74 %. Les actions des mines d’or ont augmenté de 13,92 % en mai. Pour la période cumulative terminée le 31 mai 2021, l’or a augmenté de 0,45%, l’argent a gagné 6,15%, le platine a augmenté de 11,01%, le palladium a généré 15,63 % et les actions des mines d’or ont gagné 6,67 %.1,4

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Mois de mai 2021

Indicateur 31/05/2021 30/04/2021 Changement Mo % Chg YTD % Chg Analyse en mai

Lingots d’or2

1 906.87 $

1 769,13 $

137,74 $

7,79 %

0,45%

Meilleur mois depuis juillet 2020

Lingots d’argent3

28,03 $

25,92 $

2,11 $

8,14 %

6,15%

Prêt à percer

Actions senior aurifères (indice SOLGMCFT)4

144.91

127,20

17,71

13,92%

6,67 %

Meilleur mois depuis juillet 2020

Actions aurifères (GDX)5 39,42 $ 34,36 $ 5,06 14,73 % 9,44 % (comme ci-dessus) Indice du dollar américain DXY6 89,83 91,28 (1,45) (1,59)% (0,12)% Test à nouveau du niveau de support majeur Indice S&P 5007 4 204,11 4 181,17 22,94 0,55 % 11,93 % Un autre plus haut indice mensuel du Trésor américain 2 477,44 $ 2 468,93 $ 8,51 $ 0,34 % (3,20)% Fourchette étroite depuis la liquidation du Trésor américain 10 ans Rendement 1,59 % 1,63 % (0,03) % (1,94)% 74,58 % Fourchette étroite malgré les données économiques Trésor américain Rendement réel à 10 ans* (0,86) % (0,78) % (0,08) % 10,16 % 0,23 % Long terme et moyen terme, tendance toujours à la baisse ETF argent (Total Known Holdings ETSITOTL Index Bloomberg) 938,92 921,34 17,58 1,91 % 5,79 % -FNB Reddit noise Gold (Total Known Holdings ETFGTOTL Index Bloomberg) 101,03 99,45 1,58 1,59 % (5,36) % Acheteurs de retour

*YTD % Chg pour cet indice est calculé comme la différence entre le rendement de fin de mois et le rendement de fin d’année, au lieu de la variation en pourcentage.

Gold Bullion revient en force

L’or au comptant a augmenté de 137,74 $ ou de 7,79% pour clôturer le mois de mai à 1 906,87 $, retraçant la totalité de la baisse du premier trimestre, l’un des trimestres les plus difficiles pour l’or depuis plusieurs années. L’or a formé un double creux à la fin du mois de mars et a progressé dans une fourchette de volatilité étroite très persistante sans s’arrêter à aucun niveau de résistance, ce qui suggère fortement un retour des acheteurs systématiques. La vente beaucoup plus volatile de septembre 2020 à mars 2021 avec des écarts de prix à la baisse était plus représentative des faibles détenteurs de la vente par capitulation. L’or a maintenant rompu son canal baissier à court terme et progresse bien au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours (voir la figure 1). MACD8 a également dépassé la ligne zéro, une autre confirmation technique de la reprise de la tendance haussière. Nous considérons 1 960 $ comme le prochain niveau de résistance significatif du prix de l’or. Entre 1 960 $ et le plus haut historique de l’or à 2 075 $ est une zone d’écart qui devra être comblée.

Figure 1. Gold Bullion se prépare à retester les sommets



Source : Bloomberg. Données au 31/05/2021. A titre indicatif seulement.

Depuis la percée du vaccin COVID-19 et la vague bleue démocratique, les marchés se sont positionnés dans le boom de la reflation (par exemple, valeur, actions à petite capitalisation et matières premières) et ont réduit les actifs refuges traditionnels tels que les obligations et l’or. Au fur et à mesure que le commerce de reflation avançait, le prochain risque potentiel était une baisse beaucoup plus tôt que prévu de la Fed (Réserve fédérale) et une augmentation des taux. L’or a pris le plus gros de ce risque, tombant brièvement à 1 670 $. Mais comme les données économiques américaines sont devenues plus chaudes que prévu en avril et mai, l’inflation est passée au premier plan des risques. L’écume du marché (actions hyper-croissance et hyper-spéculatives) s’est rapidement vendue, la croissance par rapport à la valeur s’est encore effondrée et l’or a connu une reprise remarquable. Bref, la « bonne relance » s’est rapidement transformée en « mauvaise inflation ».

Si un scénario d’inflation élevée s’installe, l’or a une convexité positive ou une hausse à droite plus que n’importe quel actif liquide.

En plus du choc inflationniste, le dollar américain (USD) a chuté et teste maintenant le principal niveau de soutien pluriannuel (US Dollar Index, DXY9, au niveau de 88/89) et les rendements réels du Trésor américain à 10 ans sont tombés à niveaux d’avant mars 2021. La masse monétaire (M2)10 a commencé à accélérer à la hausse à mesure que les dépenses progressent dans le système. Bien qu’encore précoce, le taux de variation actuel de M2 ​​sur 13 semaines dépasse désormais le taux de la crise financière mondiale (GFC). Le choc inflationniste, la baisse du dollar, les taux d’intérêt réels très négatifs et l’explosion de la masse monétaire M2 sont des combinaisons puissantes pour le complexe des métaux précieux et les graphiques techniques reflètent cette force.

L’argent commence la percée

Nous avons été très optimistes sur l’argent en raison de ses nombreux attributs d’investissement (une réserve de valeur monétaire et un actif procyclique). L’offre et la demande fondamentales sont extrêmement haussières, car l’investissement et la demande industrielle (en particulier dans les technologies propres) dépassent de loin l’offre dans un avenir prévisible. Depuis août 2020, l’argent subit une consolidation de haut niveau dans un drapeau ou un pendentif haussier (voir Figure 2). Avec des vents arrière macro haussiers pour le complexe de métaux précieux en place, MACD tourne maintenant plus haut au-dessus de la ligne zéro. L’argent a dépassé la première ligne de drapeau alors qu’il se dirige vers la période estivale saisonnièrement forte (juillet et août). L’objectif de projection est de 40 $ sur l’argent avec une certaine résistance à 30 $ et 35 $.

Figure 2. Silver Bullion commence un mouvement de rupture



Source : Bloomberg. Données au 31/05/2021. A titre indicatif seulement.

Actions aurifères contre lingots d’or : un signal haussier caché

Les actions des mines d’or se sont redressées de la même manière que les lingots d’or depuis les creux de mars. Les actions aurifères se situent désormais confortablement au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Il est sorti de manière convaincante du canal baissier et son indicateur MACD est passé au-dessus de la ligne zéro. Mais le schéma technique à plus long terme devient très intéressant (voir Figure 3). Depuis les creux de 2015, le ratio des actions aurifères aux lingots d’or s’est caractérisé par une longue inversion de tendance (tasse et anse). Nous testerons probablement la résistance horizontale plus d’une décennie dans les mois à venir. Une cassure réussie verra les actions des mines d’or commencer à surperformer le lingot pour de bon. Malgré une amélioration générale de la discipline et de l’efficacité du capital dans l’industrie, les actions aurifères n’ont pas surperformé le lingot de manière significative comme lors des cycles précédents. Nous pensons que cela a à voir avec la « structure du marché », dont nous discuterons plus loin.

Compte tenu de la transition du marché vers des perspectives d’inflation, les actions aurifères semblent attrayantes en raison de leur capacité à avoir un pouvoir de fixation des prix par rapport au marché. Historiquement, la performance générale des actions variait selon qu’elles disposaient d’un pouvoir de fixation des prix en période de pro-inflation. L’industrie aurifère présente déjà des marges solides et durables, des niveaux de flux de trésorerie disponibles importants et croissants, des dividendes croissants, des mesures de rendement stables et cohérentes et des valorisations très faibles. Nous nous attendons à ce que tous ces attributs positifs s’améliorent dans un environnement inflationniste, à l’exception des faibles valorisations ; nous pensons que les multiples vont se développer.

Lire la suite @ SprottMoney.com